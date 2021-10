Die klassische Grillsaison neigt sich dem Ende zu, da hat Lidl wieder was fürs Grillvergnügen in den eigenen vier Wänden parat. Der multifunktionale Elektrogrill SKGE 2000 C3 von Silvercrest ist zurück im Angebot für 37,99 Euro. Die Stiftung Warentest vergibt für den 3-in-1-Kontaktgrill ein „gut“ und macht ihn zum Preis-Lesitungs-Sieger.

Der Kontaktgrill „SKGE 2000 C3“ von Lidls Eigenmarke Silvercrest ist ab Donnerstag, 21. Oktober, im Angebot bei Lidl erhältlich. Dabei ruft der Discounter einen Preis aus, der kaum Wünsche offen lässt: Der 3-in-1-Grill ist für 37,99 Euro bei Lidl zu haben (Quelle: Lidl Prospekt). Das Startdatum gilt allerdings nur für den Verkauf vor Ort, online ist der Silvercrest-Tischgrill bereits jetzt zum gleichen Preis verfügbar (bei Lidl ansehen) – es kommen allerdings Versandkosten von 4,95 Euro oben drauf.

Mit dem Besuch beim Lidl-Markt um die Ecke könnt ihr euch die sparen. Wer noch mehr bei Lidl im Onlineshop findet, kann ab 49 Euro Mindesteinkaufswert ebenfalls die Versandkosten streichen, die Aktion gilt noch bis 7. November. Dann könnte der Tischgrill allerdings vergriffen sein. Auch im Laden gilt es schnell zu sein, wenn ihr zuschlagen wollt.

Der Elektrogrill mit 2000W von Silvercrest überzeugt durch die variantenreiche Anwendung: Als Panini- oder Kontaktgrill können Brotfladen, Steaks und Burger ohne Wenden zubereitet werden, was auch ohne jahrelange Grillerfahrung für ein gleichmäßiges Gar-Ergebnis sorgt. Durch eine in fünf Stufen höhenverstellbare obere Grillplatte lassen sich die Kontaktflächen passend zum Grillgut einstellen. Der Kontaktgrill findet mit 37 cm Breite x 16 cm Höhe x 36 cm Tiefe (geschlossen) in den meisten Küchen platz.

Silvercrest Kontaktgrill: Preis-Leistungs-Sieger der Stiftung Warentest

Wenn man mehr Hungrige versorgen muss, lässt sich der Kontaktgrill vollständig aufklappen und so als normaler Elektrogrill verwenden. Die Stiftung Warentest bemängelt in diesem Fall eine etwas zu geringe Hitze, sodass manche Fleischstücke länger brauchen. Insgesamt vergeben die Tester aber eine solide Bewertung von 2,1 und küren ihn zum Preis-Leistungs-Sieger im Test vom Mai 2020. Besonders gut geeignet soll der Kontaktgrill von Silvercrest für die Zubereitung von Fischfilets sein.

Laut Herstellerangaben ist der Tischgrill leicht zu reinigen, die mitgelieferte Auffangschale für Fett kann ebenso in die Spülmaschine wie die Grillplatten mit Antihaftbeschichtung. Wer einen günstigen und vielfältig einsetzbaren Tischgrill sucht, kann mit dem Kontaktgrill von Lidl kaum etwas falsch machen. Alle notwendigen Funktionen bekommt man hier aktuell zum geringen Preis.