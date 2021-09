Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Samsung-Fernseher mit 55-Zoll-Bilddiagonale ist, der sollte sich ein Angebot bei Lidl nicht entgehen lassen. Dort wird der Smart-TV Samsung GU55TU6979 mit 4K-Auflösung über 150 Euro günstiger verkauft als im Preisvergleich.

Lidl verkauft 55-Zoll-Fernseher von Samsung für 449 Euro

Es kommt nicht oft vor, dass so ein Samsung-Fernseher mit 55-Zoll-Display zu so einem niedrigen Preis verkauft wird. Bei Lidl kostet der Samsung GU55TU6979 aktuell nur 449 Euro (bei Lidl anschauen). Bei anderen Händlern wie Amazon (bei Amazon anschauen) muss man deutlich mehr zahlen. Da beginnen die Preise bei 599 Euro. Ihr spart bei Lidl also 150 Euro.

Der Samsung-Fernseher stammt aus der 2020er-Serie und wird aktuell beim Discounter zu einem echten Spitzenpreis verkauft. Er löst mit 4K auf, unterstützt HDR und besitzt einen Crystal-Prozessor, der die Bildqualität stark verbessern soll. Mit dem Triple-Tuner kann man normales TV über Kabel, Antenne und Satellit empfangen sowie über Streaming-Dienste wie Netflix und Co. alle Serien und Filme, die man so kennt.

Bei den Anschlüssen hat Samsung etwas gespart. Es gibt bei diesem Fernseher nur zwei HDMI-Ports. Wer also zu viele externe Geräte benutzt, könnte ein Problem bekommen. Habt ihr aber nur eine Konsole, die ihr mit diesem Fernseher nutzen wollt, ist das absolut kein Problem.

Dieser Samsung-Fernseher ist mit einem LCD-Display ausgestattet. Wo der Unterschied zu einem OLED-Fernseher liegt, erfahrt ihr im Video:

Was taugt der Samsung-Fernseher von Lidl wirklich?

Tatsächlich überzeugt der Samsung GU55TU6979 die meisten Käuferinnen und Käufer von sich. Bei Lidl direkt gibt es 4,4 von 5 Sternen. Dort sind aber nur 37 Bewertungen zu finden. Bei Amazon sieht es schon anders aus. Dort gibt es bei über 6.000 globalen Bewertungen immerhin 4,5 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen). Die gelten zwar für unterschiedliche Größen der TV-Serie, doch das 55-Zoll-Modell ist sehr beliebt und kommt gut an.