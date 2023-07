Vor Kurzem zeigte Nintendo erstmals Szenen aus den neuen Strecken der fünften DLC-Welle von Mario Kart 8, nun verrät das Unternehmen im Rahmen eines neuen Trailers, wann die treuen Fans über die neuen Pisten düsen können. Lange warten müsst ihr nicht mehr. Das Video könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Mario Kart 8 Deluxe Facts

Mario Kart 8: Termin für neue DLC-Strecken steht

Das Wichtigste zuerst: Am 12. Juli 2023 erscheint die fünfte DLC-Welle für Mario Kart 8. Käufer des Booster-Streckenpass können sich dann über zwei neue Cups freuen, die jeweils 4 frische Kurse bieten:

Feder-Cup:

Athen auf Abwegen aus Mario Kart Tour (Android & iOS)

Daisys Dampfer aus Mario Kart: Double Dash (Nintendo GameCube)

Mondblickstraße aus Mario Kart Wii (Wii)

Bad-Parcours (komplett neu)

Doppelkirschen-Cup:

Los-Angeles-Strandpartie aus Mario Kart Tour (Android & iOS)

Sonnenuntergangs-Wüste aus Mario Kart: Super Circuit (Game Boy Advance)

Koopa-Kap aus Mario Kart Wii (Wii)

Vancouver-Wildpfad aus Mario Kart Tour (Android & iOS)

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.07.2023 16:40 Uhr

Neue DLC-Welle beinhaltet auch 3 neue Mario-Charaktere

Neben den Strecken dürfen sich die Mario-Kart-8-Spieler auch über drei neue Fahrer freuen. Am 12. Juli 2023 finden Strippenzieher Kamek, der Mutant-Tyranha und auch der Wiggler ihren Weg ins Spiel und erweitern das Portfolio der Kart-Fahrer.

Bei dem Mutant-Tyranha und dem Wiggler handelt es sich um zwei schwere Charaktere, die also ähnliche Fahr-Eigenschaften wie etwa Bowser oder Donkey Kong an den Tag legen werden. Kamek hingegen reiht sich in die Kategorie der mittelschweren Fahrer wie etwa Mario ein.

Mit diesen Builds verschafft ihr euch in den Rennen einen signifikanten Vorteil:

Wie immer gilt: Wer die neuen DLC-Strecken nur zusammen mit Freunden spielt, kann ordentlich Geld sparen. Denn es reicht vollkommen aus, wenn der Host der Lobby im Besitz des DLC-Pakets ist. Alle anderen Teilnehmer können auch ohne den Booster-Streckenpass auf den neuen Kursen mitfahren.

Auch im Online-Modus werden DLC-Verweigerer nicht ausgeschlossen. Sollte eine der neuen Strecken in der Auswahl landen, können die Spieler auf diesen problemlos mitfahren – eine wirklich nette Geste von Nintendo.