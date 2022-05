Mit Warped Kart Racers bringt Tech-Gigant Apple in diesem Monat einen eigenen Mario-Kart-Klon auf den Markt. Anstatt beliebter Nintendo-Charaktere, liefern sich hier die Figuren aus American Dad, Family Guy und anderen bekannten Zeichentrickserien wilde Rennen.

Ein Fun Racer für Erwachsene?

Mario Kart ist der unangefochtene König im Bereich der Fun Racer. Im Windschatten dieses Erfolges sind bereits unzählige Nachahmer entstanden. Ganz neu auf der Piste: Warped Kart Racers. Hinter dem generischen Namen verbirgt sich ein waschechtes Lizenz-Spiel.

So treten in diesem Rennspiel die Figuren aus American Dad, Family Guy, Solar Opposites und King of the Hill gegeneinander an. Der Fokus liegt also klar auf Zeichentrickserien für Erwachsene.

Das ist aber auch schon das größte Alleinstellungsmerkmal. Den Rest kennt ihr so oder so ähnlich bereits aus den diversen Mario-Kart-Spielen.

Was müsst ihr über Warped Kart Racers wissen?

In dem Fun Racer liefern sich Stan, Peter und Hank kurzweilige Rennen auf bis zu 16 Strecken. Dabei kommt es aber nicht nur auf das fahrerische Geschick an, sondern auch auf ein wenig Glück bei den Items. Denn wie beim großen Vorbild deckt ihr euch auch hier mit bunten Power-Ups ein und versucht mit diesen eure Gegner von der Piste zu drängen.

Die Strecken und Items entstammen dabei aus den jeweiligen Serien. So hat es zum Beispiel auch der berühmtberüchtigte goldene Kackhaufen von Roger Smith in das Spiel geschafft.

Abseits der Rennen erwarten euch darüber hinaus diverse Möglichkeiten, um eure Figuren und Fahrzeuge optisch anzupassen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Das Spiel enthält keine Mikrotransaktionen, ihr könnt euch also sämtliche Inhalte kostenlos erspielen.

Apropos Kosten, Warped Kart Racers ist Teil vom kostenpflichtigen Abo-Service Apple Arcade. Dieser kostet 4,99 Euro pro Monat und bietet euch Zugang zu diversen Mobile-Spielen. Falls ihr den Dienst für iOS bisher noch nicht Anspruch genommen habt: Der erste Monat ist kostenlos.