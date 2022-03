Ihr überlegt noch, ob es sich lohnt den Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe zu kaufen? Dann könnte euch die folgende Übersicht über Strecken, Preise und mehr behilflich sein.

Mario Kart 8: Was steckt in der ersten Welle des DLCs?

Mario Kart 8 Deluxe geht in die nächste Runde. Nintendo plant bis zum Ende 2023 ganze 48 Strecken aus vergangenen Spielen hinzuzufügen – diese sollen in sechs Wellen mit je acht Strecken veröffentlicht werden. Die erste Welle steht uns mit dem Release am 18. März kurz bevor. Schauen wir uns also mal genauer an, was darin enthalten ist.

Die ersten acht Rennstrecken, die veröffentlicht werden, sind die folgenden:

Goldener Turbo-Cup

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Glückskatzen-Cup

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

Einen ersten Blick auf die Strecken bekommt ihr bereits im Trailer zum DLC:

Auf euch wartet also ein bunter Mix aus altbekannten Strecken, wobei viele davon aus dem Handyspiel Mario Kart Tour stammen. (Quelle: Nintendo)

Was soll der Spaß kosten?

Ihr könnt euch den DLC einzeln für 24,99 Euro kaufen oder aber das Erweiterungspaket für eure Nintendo Switch Online Mitgliedschaft für 39,99 Euro im Jahr buchen. Im Erweiterungspaket sind die neuen Mario-Kart-Strecken nämlich mit drin. Das Gleiche gilt übrigens für den Animal-Crossing-DLC „Happy Home Paradise“ sowie die diversen N64-Spiele.

Mit Beendigung des Abos endet hier aber auch der Zugriff auf die Mario-Kart-Strecken. Wenn ihr diese also lieber dauerhaft besitzen wollt, raten wir euch zum Einzelpreis von knapp 25 Euro:

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass [Pre-Load] | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2022 10:57 Uhr

Den DLC könnt ihr übrigens schon jetzt herunterladen, wenn ihr ihn gekauft habt. Dann könnt ihr am 18. März direkt loslegen.

Wann kommen die restlichen Strecken?

Eine genaue Angabe zu den Release-Terminen der fünf weiteren Wellen gibt es seitens Nintendo noch nicht. Da diese aber in Etappen bis Ende 2023 erscheinen sollen, ist es gut möglich, dass die restlichen Strecken in Abständen von ungefähr drei bis vier Monaten zueinander erscheinen.

März 2022, Sommer 2022, Winter 2022, Frühling 2023, Sommer 2023 und Winter 2023 – so ähnlich könnte der Zeitplan aussehen. Genaueres wird sich aber wohl erst in Zukunft zeigen.