Die mobile Ladestation für das Elektroauto ist da. Hersteller ZipCharge hat eine Art Rollkoffer voller Energie präsentiert, der ein großes Problem der Elektromobilität lösen soll. E-Autos lassen sich so fernab von Ladesäulen mit Strom versorgen.

Während E-Autos in Deutschland immer beliebter werden und die Zulassungszahlen gerade in letzter Zeit stark steigen, bleibt ein grundlegendes Problem weiter bestehen. Nicht überall stehen Ladestationen bereit und zu Hause lassen sich E-Autos auch nicht immer ohne Schwierigkeiten mit neuer Energie versorgen. Ein jetzt vorgestellte, massive Powerbank soll die Probleme zumindest eindämmen.

ZipCharge Go: E-Auto mit Powerbank aufladen

Das Start-up ZipCharge hat einen Akku in Rollkoffer-Optik angekündigt, über den Elektroautos neuen Strom erhalten können. Ausgestattet mit Rädern und Griff steht der einfache Transport hier im Vordergrund. Als Benzinkanister 2.0 kann der massive Akku aber auch im Kofferraum verstaut werden. Über ein Ladekabel des Typs 2 wird der Nachfüll-Akku angeschlossen.

Einen Dämpfer gibt es noch bei Reichweite und Ladeleistung: ZipCharge Go schafft laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 32 Kilometern, die über eine Leistung von 4 Kilowattstunden geladen werden kann (Quelle: ZipCharge). Kürzere Strecken lassen sich so ohne Ladesäule bewerkstelligen oder das entscheidende Stück Weg zur nächsten Ladestation auf der Langstrecke überbrücken.

Der Ladevorgang selbst soll zwischen 30 und 60 Minuten dauern und kann über eine App überwacht werden. Ein bidirektionaler Einsatz ist auch vorgesehen, um Energie in das Stromnetz einspeisen zu können.

So präsentiert sich ZipCharge Go im offiziellen Video:

Mobile Ladestation für E-Autos: Kauf oder Miete vorgesehen

ZipCharge möchte seine portable Ladestation für E-Autos im vierten Quartal 2022 offiziell in den Handel geben. Ein Kaufpreis wurde noch nicht kommuniziert, doch ein Mietmodell (ab etwa 57 Euro monatlich) ist bereits in Planung. Man geht von einem Preis aus, der „mit den Kosten für eine vollständig installierte Ladestation der Stufe 2 vergleichbar ist.“ Der Preis dürfte also kaum die 1.000-Euro-Marke übersteigen, realistisch wären ab 500 Euro aufwärts.