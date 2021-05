Auf Elden Ring ruhen die Hoffnungen vieler Fantasy- und Dark-Souls-Fans. Ein neues Gerücht deutet nun allerdings auf eher schlechte Neuigkeiten in Bezug auf den Release des Spiels hin.

Elden Ring Facts

Elden Ring ist eine Zusammenarbeit zwischen George R. R. Martin, dem Autor von Game of Thrones und FromSoftware, dem Studio hinter der „Dark Souls“-Reihe. Die Kombination verspricht intensives Gameplay und eine komplexe Fantasy-Welt – kein Wunder also, dass die Erwartungen an das Projekt ziemlich hoch sind. Allerdings müssen sich Fans wohl noch gedulden, denn eine Investoren-Präsentation des Mutterunternehmens lässt auf eine Verschiebung des Release-Termins schließen.

Elden Ring: Verschiebung wahrscheinlich

Der Entwickler FromSoftware ist ein Teil der Kadokawa Corporation. Das Mutterunternehmen hat vor Kurzem in einer Investoren-Präsentation die finanziellen Erwartungen für das kommende Fiskaljahr (bis Ende März 2022) dargelegt und aus dem Gaming-Bereich scheinen in diesem Zeitraum keine großen Projekte auf den Markt zu kommen.

Insgesamt rechnet das Unternehmen laut der Präsentation mit einem Verkaufsrückgang im Gaming-Bereich von bis zu 15,8 Prozent. Wenn der Release von Elden Ring innerhalb der nächsten zwölf Monate eingeplant wäre, würde dies wahrscheinlich deutlich anders aussehen. An anderer Stelle in der Präsentation wird außerdem die verzögerte Entwicklung neuer Projekte erwähnt, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurde.

Elden Ring: Release-Termin ungewiss

Aktuell ist noch kein offizieller Release-Termin für Elden Ring bekannt – und auch sonst wissen Gamer bisher wenig über das ambitionierte Projekt. In der Präsentation wurde nur verraten, dass es ein Action-RPG mit einem Dark-Fantasy-Setting werden solle. Außerdem wird es allein vom Umfang her das bisher größte Spiel von FromSoftware.

Auch wenn dies für viele Fans gut klingen mag: Die Ankündigung eines Release-Fensters würde vielen wohl noch besser gefallen.

Schaut euch hier nochmal den Anündigungstrailer von der E3 2019 zu Elden Ring an:

Wann rechnet ihr mit dem Release von Elden Ring? Freut ihr euch auf das Spiel oder wäre euch ein Sequel zu einem anderen FromSoftware-Franchise lieber gewesen?