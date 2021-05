Lange ist es ruhig gewesen um das an Zelda erinnernde Baldo. Das Action-Adventure bedient sich einer schicken Optik, die glatt aus einem Ghibli-Film stammen könnte. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen: Mit einem frischen Trailer bekommen wir Einblicke in die Welt von Baldo, sowie in das Kampfsystem.

Videospielkultur Facts

Baldo: Zelda-Klon zeigt neuen Trailer

Vor etwa einem Jahr überraschte das Action-Adventure Baldo mit einem ersten Gameplay-Trailer, der Hoffnung auf eine schicke Zelda-Alternative machte. Das Auffallende am Spiel: Die Cell-Shading-Grafik, die ihm viele Vergleiche mit einem Studio-Ghibli-Film einbrachte.

Jetzt könnt ihr den Helden in einem neuen Gameplay-Trailer in Aktion sehen: Erkundet wird die Stadt Rodia und auch erste Szenen vom Kampfsystem sind zu sehen. Doch macht euch selbst ein Bild davon:

Was erwartet euch im Gameplay von Baldo?

Baldo streift im Trailer zunächst zusammen mit Luna durch die Gefilde von Rodia und erkundet die bunte und idyllische Umgebung. Dabei gibt es viele Bewohner, die Hilfe benötigen und Aufgaben für euch haben. Auch der Handel ist mit diesen möglich.

Ihr seht unterschiedliche Dungeons, die mit Rätseln und Gefahren auf euch warten. Das Kampfsystem erfordert keine ausgeklügelte Strategie, doch einige taktische Elemente scheinen schon auf dem Programm zu stehen. Je nach Gegnertyp sind Ausrüstungsgegenstände wie ein Schild von Vorteil und auch das Ausweichen ist keine schlechte Idee.

Die Welt beherbergt Geheimnisse und versteckte Items, die es lohnenswert machen, auch in die hinterste Ecke der Umgebung zu kriechen. Auch die Gesellschaft von Begleitern macht das Leben in Baldo bunter: Im Trailer führt der Hauptcharakter die rothaarige Luna spazieren und kann ihr sogar Anweisungen erteilen.

Die kurzen Zwischensequenzen und Dialoge versprechen auch einen Hauch von Story, die ihr erleben könnt. Baldo: The Guardian Owls soll schon bald für den PC sowie die PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Hattet ihr Baldo schon im Blick? Oder ist euch der süße Zelda-Ghibli-Mix bisher entgangen? Was sagt ihr zum Gameplay-Trailer, erwartet uns ein spannendes Action-Adventure? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns eure Gedanken dazu gerne dort in die Kommentare.