Elden Ring: Zweiter Trailer zu neuem DLC ist da, Fans rasten aus

From Software hat einen neuen Trailer zum hoch gehypten Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree ins Internet geworfen. Die Fans sind natürlich aus dem Häuschen – und bei uns könnt ihr den Trailer sofort nachholen.

Elden Ring: Zweite Trailer zu Shadow of the Erdtree begeistert die Fans

Den allerersten Trailer zum Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree konntet ihr schon vor einigen Monaten sehen, aber jetzt geht es ans Eingemachte: Im zweiten Trailer zum heiß erwarten DLC erfahrt ihr mehr über die Story – falls ihr euch mit der Lore auskennt. Natürlich sind die Fans schon dabei, die Details des Videos auseinanderzunehmen.

Seht euch den nagelneuen Trailer zu Shadow of the Erdtree bei uns an:

Elden Ring Shadow of the Erdtree – offizieller Story-Trailer

Story-Trailer lässt Fans wild diskutieren

In unserer GIGA-Redaktion sowie auf Reddit wird jetzt heiß diskutiert, wie genau der neue Trailer eingeordnet werden kann. Erst einmal kann man sich recht sicher sein, dass alle blutspritzenden Monster in ihrer tollen Grafik hoffentlich auch im DLC selbst auftreten – ihr könnt also schon einmal einen Vorgeschmack auf eure neuen Gegner bekommen.

Auch die Orte der Gnade könnten in Shadow of the Erdtree anders aussehen – zumindest scheint es sehr offensichtlich, dass ihr in Zukunft exakt hier auf die Knie gehen müsst:

Sind das die neuen Orte der Gnade in Shadow of the Erdtree? (Bildquelle: FromSoftware)

Im neuen Elden-Ring-DLC werdet ihr in die Schattenlande reisen, in denen auch der Elden-Ring-Boss Messmer eine große Rolle spielen wird. Ebenso Miquella, dessen Arm und Kokon in der Arena von Mogh in Elden Ring liegen, wird wohl eine Hauptrolle im DLC übernehmen. Wie genau die Story aber aussehen wird, haben Fans bislang noch nicht entziffert.

Ihr wollt alles in einem Paket? Holt euch das hochgelobte Elden Ring samt DLC:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree soll am 21. Juni 2024 für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One erscheinen. Um die Erweiterung spielen zu können, müsst ihr natürlich das Hauptspiel besitzen.