Elon Musk „unberechenbar“: Stiftung Warentest rechnet mit Satelliten-Internet ab

Starlink von Elon Musks SpaceX verspricht schnelles Internet – auch in abgelegenen Regionen. Die Stiftung Warentest hat den Dienst nun genauer unter die Lupe genommen und ist zu einem gemischten Ergebnis gekommen. Starlink habe zwar klare Vorteile, aber Musk sei „unberechenbar“.

Starlink: Stiftung Warentest sieht Licht und Schatten

Der Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX hat in einer Untersuchung der Stiftung Warentest weder besonders gut noch besonders schlecht abgeschnitten. Gelobt wird unter anderem die unkomplizierte Einrichtung, die in wenigen Minuten erledigt ist. Kunden müssen lediglich die Satellitenschüssel aufstellen und mit dem Router verbinden.

Beeindruckt zeigen sich die Warentester auch von der erreichten Internetgeschwindigkeit, die im Test bis zu 140 Megabit pro Sekunde betrug. Auch die Latenz sei „relativ gering“, was sich vor allem beim Spielen positiv bemerkbar mache. Getestet wurde Starlink in einem brandenburgischen Dorf und am Stadtrand von Bochum.

Starlink hat aber auch Schwächen: Das verlegte Kabel zwischen Router und Satellitenschüssel kann zur Stolperfalle werden, eventuell seien Umbauarbeiten nötig, so ein Kritikpunkt. Negativ fällt auch auf, dass der Router standardmäßig keinen LAN-Anschluss hat. Ein Adapter kostet zusätzlich 40 Euro.

Kritisch sieht Stiftung Warentest auch die Unberechenbarkeit von Elon Musk, was die weitere Entwicklung von Starlink betrifft. Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, da die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wenig Auskunft über die Speicherung und Verwendung der Daten geben (Quelle: Stiftung Warentest).

Für wen ist Starlink geeignet?

Laut Stiftung Warentest ist Starlink vor allem für Menschen in ländlichen Gebieten interessant, die keinen Zugang zum herkömmlichen schnellen Internet haben. In Deutschland ist Starlink fast flächendeckend verfügbar.

Für die private Nutzung zu Hause verlangt Starlink 50 Euro im Monat, für die Nutzung unterwegs 59 Euro. Die Hardware kostet obendrauf einmalig 225 Euro. Auch der im Vergleich zu herkömmlichen Providern hohe Preis sorgt dafür, dass Starlink eher etwas für Kunden ist, die keine echte Wahl haben.