(Bildquelle: The Pokémon Company)

Der Pokémon-Anime beendet Ashs Karriere als Protagonist nach stolzen 26 Jahren – doch die finale Episode enttäuscht viele Fans auf ganzer Linie.

Pokémon Facts

Pokémon: Ab sofort ohne Ash

Nun ist wirklich Schluss. Die letzte Folge von Pokémon Journeys beendet auch gleichzeitig Ashs und Pikachus Reise. Viele Fans empfinden das große Finale ihrer Helden jedoch eher als enttäuschend. Grund dafür ist die Tatsache, dass das Ende keine eindeutige Konklusion liefert, sondern eher einen Neuanfang darstellt. Nur dürfen Zuschauende das Protagonisten-Duo diese Mal nicht auf ihre kommende Reise begleiten.

Was passiert in der finalen Folge? (Spoiler-Warnung)

26 Jahre hat Ash gebraucht um Pokémon-Champ zu werden – doch ist das wirklich, was es bedeutet, Pokémon-Meister zu sein? Die finale Episode greift genau diese Frage auf und führt Ash zu einer Erkenntnis.

Zu Beginn der Folge verabschiedet sich Ash zunächst von Misty und Rocko, die ihn ganz zu Beginn seines Abenteuers begleitet hatten. Anschließend besucht er seine Heimat Alabastia um Zeit mit seiner Mutter und Professor Eich zu verbringen.

Im Labor des alten Professors sieht er einige seiner alten Pokémon wieder und er trifft sich sogar mit Ex-Rivalen Gary, der ihm die wichtige Frage stellt, ob das Champ-Sein ihn näher an sein Ziel gebracht hat, ein Pokémon-Meister zu werden.

Eine klare Antwort hat Ash darauf zu diesem Zeitpunkt nicht, doch er scheint dieser spätestens dann näherzukommen, als er auf sein altes Tauboss stößt. Diesem hatte er vor langer Zeit versprochen, dass er zurückkommen würde. Tauboss schließt sich also seinem Team wieder an und Ash dämmert es langsam, was es für ihn bedeutet Pokémon-Meister zu sein: Es sind die Freundschaften zu den vielen verschiedenen Arten von Pokémon – kein voller Pokédex und kein Champion-Titel.

In der Endszene laufen Ash und Pikachu einen Pfad voller Kirschblüten entlang – die Bäume stehen in Japan traditionell für Enden und Neuanfänge. Mehr passiert nicht wirklich, außer dass Ash einen Stock entscheiden lässt, welchen Weg die beiden als nächstes einschlagen

Die finale Szene könnt ihr euch hier ansehen:

Die Folge zeigt außerdem, dass Team Rocket mittlerweile in der Küche für Team Rocket arbeiten muss. Doch Jesse, James und Mauzi kommen schnell zu dem Entschluss, dass ihre wahre Leidenschaft in den Versuchen liegt, Pikachu zu fangen.

Die Halunken sind deswegen auch zum Ende der Folge wieder in ihrem Heißluftballon zu sehen, wie sie Ash und Pikachu nachstellen. Alles bleibt also mehr oder weniger beim Alten. (Quelle: Kotaku)

Fans sind enttäuscht vom Ende

In den sozialen Medien teilen Pokémon-Fans ihre Meinung zum Finale. Demnach sind viele glücklich darüber, dass Team Rocket wieder gemeinsam unterwegs ist. In einer vorherigen Episode wirkte es nämlich so, als hätte sich das Chaos-Team aufgelöst.

Viele andere meinen, dass das Finale nicht das Ende sein kann. Es wird sogar vermutet, dass Ashs Ende so offen und vage gehalten wurde, damit The Pokémon Company ihn notfalls wieder zum Protagonisten machen könnte, sollte die neue Serie ein Flop sein.

Einige hat die Folge aber auch zu Tränen gerührt – alleine wegen der vielen Comebacks alter Bekannter. (Quelle: Reddit)

Bereit oder nicht: Die neuen Protagonisten des Pokémon-Anime stehen bereits fest. Das sind die beiden:

Neue Helden: Trailer für die nächste Pokémon-Serie

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.