Falsche Polizisten, falsche Bankangestellte, falsche Enkel: Mit zahlreichen Telefon-Tricks gelingt es Betrügern immer wieder, ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Die Stiftung Warentest hat einen einfachen und wirksamen Tipp, der vor Enkeltrick & Co. schützt.

Schutz vor Enkeltrick: Telefon­buch­einträge löschen

„Hallo Oma, ich bin’s, dein Enkel Michael.“ So oder ähnlich starten normale Gespräche zwischen Verwandten – aber eben auch der berüchtigte Enkeltrick in seinen zahlreichen Varianten. Mal ist es der vermeintliche Enkel, mal ist es „die Polizei“ oder „die Bank“ – am Ende geht es immer darum, dass plötzlich und dringend Geld irgendwo hin überwiesen oder übergeben werden soll.

Betrüger haben es leicht, denn viele Telefonnummern sind über öffentliche Verzeichnisse und Telefonbücher zu finden (Bildquelle: IMAGO / Schöning)

Die grundlegende Frage die sich hier stellt: Woher haben die Betrüger überhaupt die (Festnetz-)Telefonnummer von Oma und Opa? Die Antwort ist verblüffend einfach: Aus dem Telefonbuch. Hier sind sie eingetragen, die Mitbürgerinnen und -bürger mit den aus der Zeit gefallenen Namen wie Hildegard, Rolf, Sabine und Dieter. Eine Generation, bei der ein Eintrag im Telefonbuch noch eine Selbstverständlichkeit war – schließlich wollte man ja für Freunde und Bekannte erreichbar sein. Heute sind diese Verzeichnisse ein idealer Startpunkt für miese Ganoven.

Die Stiftung Warentest rät in einem aktuellen Artikel dazu, Telefon­buch­einträge zu löschen – oder wenigstens seinen Vornamen abzu­kürzen. Ein Telefon­eintrag sei in Hinblick auf die zahlreichen Betrugsmaschen „ungünstig“.

So löscht man sich aus dem Telefonbuch

Die Löschung von Telefonbucheinträgen ist direkt bei den Telefonanbietern (Telekom, Vodafone, o2 etc.) möglich – sowohl online als auch per Hotline. Unser Ratgeber erklärt es:

Um sich bei „Das Örtliche“ und „DasTelefonbuch“ zu löschen, kann man sich direkt an die zuständige DTM Deutsche Tele Medien GmbH aus Frankfurt wenden. Hierzu gibt es ein Onlineformular (Link), in das der Wunsch eingetragen werden kann.

Die Löschung wird übrigens auch von der Polizei immer wieder empfohlen: „Es kann sinnvoll sein, wenn ältere Menschen ihren Eintrag im Telefonbuch entfernen lassen“, so Werner Häfner, Sprecher der Polizei in Pirmasens, gegenüber dem SWR.

