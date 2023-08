Und es kommt doch auf die Größe an: Wer auf der Suche nach einem kleinen Fernseher ist, muss mit vielen Einschränkungen leben. Zu diesem ernüchternden Fazit kommt die Stiftung Warentest. Die Experten haben elf TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 32 Zoll unter die Lupe genommen. Vor allem in einer Kategorie versagten die Kleinen.

Von LG über Panasonic bis zu Sony: Einen Mangel an großen Namen kann man dem jüngsten TV-Vergleich der Stiftung Warentest wirklich nicht vorwerfen. Trotz der großen Markenhersteller konnte aber kein einziger Fernseher wirklich überzeugen.

Stiftung Warentest: Kleine Fernseher überzeugen nicht

Insgesamt elf TV-Geräte hat die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Wichtigstes Auswahlkriterium war die Bildschirmgröße. Denn mehr als 32 Zoll durften es in diesem Vergleich nicht sein. Das ernüchternde Ergebnis: Kein einziger Test-Fernseher schnitt besser als mit der Note „Befriedigend“ ab. Gute oder sehr gute Fernseher waren also Fehlanzeige (Quelle: Stiftung Warentest).

Der Beste im Test war der „We See“ von We by Loewe. Der 32-Zoll-Zoll-Fernseher erreichte die Note „Befriedigend (2,6)“ – quasi der Einäugige unter den Blinden, wenn man so will. Mit 900 Euro sei der TV aber recht teuer, kritisieren die Experten. „Er hat keine Bedienknöpfe und schwächelt im täglichen Gebrauch“, urteilt die Stiftung Warentest. Beim Bild und Ton lieferte er aber das beste Ergebnis.

Insgesamt konnten alle getesteten Fernseher beim Ton nicht überzeugen.

Soundbar oder Bluetooth-Lautsprecher schaffen Abhilfe

Rat der Warentester: Wer das Geld für den Loewe nicht ausgeben will, solle lieber zu einem der Fernseher mit schwachem Ton greifen, der sonst aber noch akzeptabel ist – und das TV-Gerät mit einer Soundbar oder Bluetooth-Lautsprechern verbinden. Als Beispiel wird der LG 32LM6370PLA für 315 Euro genannt.

Bei größeren Fernsehern jenseits der 32 Zoll findet man außerdem bessere Geräte für weniger Geld, so die Stiftung Warentest. Wer also nicht zwingend unter der 32-Zoll-Grenze bleiben muss, findet hier bessere Alternativen.