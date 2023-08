Der iPhone-Absatz wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht wachsen, meint Sony. Der Hersteller von iPhone-Kamerasensoren hat seine bisherige Prognose revidiert. Auch das kommende iPhone 15 soll Apple kein Wachstum bescheren. Von einer zeitnahen Erholung des Smartphone-Marktes geht Sony nicht aus.

Apple Facts

Sony gibt düstere iPhone-Prognose ab

Sony zeigt sich für die Kamerasensoren in iPhones verantwortlich, was sich auch beim kommenden iPhone 15 nicht ändern wird. Als wichtiger Partner von Apple sind Sonys Einschätzungen zum Smartphone-Markt daher auch für den iPhone-Hersteller ein wichtiger Indikator. Anders als zuvor kommuniziert, geht Sony jetzt nicht mehr von einer Erholung im zweiten Halbjahr aus (Quelle: Bloomberg). Laut Sony wird der iPhone-Absatz in diesem Jahr voraussichtlich nicht wachsen.

Die Erholung des Smartphone-Marktes in China verläuft langsamer als erwartet, und die Bedingungen auf dem US-Markt verschlechtern sich weiter. Apples Finanzchef Luca Maestri erwartet insgesamt ähnliche Umsatzzahlen wie im Vorjahresquartal, sofern sich die makroökonomische Lage nicht verschlechtert. Von einem Wachstum spricht bei Apple und Sony derzeit niemand.

Hauptsächlich aufgrund der Schwierigkeiten auf dem Smartphone-Markt ist Apples Umsatz laut jüngsten Zahlen im Jahresvergleich um 1 Prozent zurückgegangen. Die Prognose für das laufende Quartal, in dem die iPhone-15-Modelle auf den Markt kommen sollen, ist ebenfalls gedämpft.

Das sind die besten iPhone-Neuerungen bei iOS 17:

iOS 17: Die 5 besten Neuerungen Abonniere uns

auf YouTube

iPhone 15: Hat Sony selbst Probleme?

Unbestätigten Berichten nach soll Sony selbst Schwierigkeiten bei der Sensor-Ausbeute für die diesjährige iPhone-Modellreihe haben. Apple ist für seine äußerst peniblen Anforderungen an Zulieferer und Partner bekannt, die beim neuen 48-MP-Sensor noch anspruchsvoller ausfallen sollen. Manche Analysten gehen auch deswegen davon aus, dass Sonys Sensorabteilung in diesem Jahr keinen Gewinn erwirtschaften wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.