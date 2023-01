Die beiden günstigen Standardmodelle des künftigen iPhone 15 erhalten von Apple im Herbst ein richtig gutes Upgrade. Nicht nur die „Dynamic Island“ des iPhone 14 Pro (Max) wird endlich übernommen, auch der Kamerasensor mit 48 Megapixeln ist fortan kein exklusives und teures Pro-Feature mehr.

Überbringer dieser freudigen Nachricht ist Branchen-Experte Jeff Pu von Haitong Intl Tech Research. Basis dieser und weiterer Erkenntnisse sind Apples Zuliefererkreise. Demzufolge plant Apple ein massives Kamera-Upgrade bei iPhone 15 und iPhone 15 Plus (Quelle: 9to5Mac).

iPhone 15 und iPhone 15 Plus erhalten 48-MP-Kamera

Im Gegensatz zur fast unveränderten Hardware des iPhone 14 und iPhone 14 Plus gegenüber dem iPhone 13 sollen iPhone 15 und iPhone 15 Plus in 2023 so richtig einschlagen. Beide Varianten bekommen nun einen 3-stufigen Kamera-Sensor mit einem 48-Megapixel-Weitwinkelobjektiv – bisher ein Feature der beiden Pro-Modelle. Was jedoch weiterhin fehlen wird, sind das Teleobjektiv mit optischem Zoom und der LiDAR-Scanner. Wer all dies haben möchte, muss auch in Zukunft zu den teueren Pro-Varianten greifen.

Die 48-MP-Kamera ist bisher Apples Pro-Modellen vorbehalten:

iPhone 14 Pro – Apple Trailer

Pu bestätigt ferner den kolportierten USB-C-Anschluss und den A16-Chip für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Beides Features, die bereits zuvor in der Gerüchteküche herumgeisterten. Unterm Strich: Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden wesentlich attraktiver und könnten im Gegensatz zu den beiden Vorgängern bei den Kundinnen und Kunden wesentlich besser ankommen.

So oder so ähnlich wird das iPhone 15 ausschauen:

Apples Pro-Modelle aus Titan statt Edelstahl

Doch auch in Bezug auf iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max meldet sich der Experte zu Wort und bestätigt eine Reihe erwarteter Funktionen und Merkmale. Darunter die neuartige Periskope-Kamera mit erweitertem optischen Zoom, den A17-Chip mit 3-Nanometer-Technologie, 8 GB RAM, USB-C und einen Titanrahmen anstelle von Edelstahl. Ebenso keine Fantasie seien mehr virtuelle Lautstärke- und Einschalttasten mit haptischem Feedback.

Was wir 2023 von Apple erwarten können:

Und dann verrät Pu auch gleich noch den Release-Termin für Apples iPhone 15. Ihm zufolge sollen die Modelle ab dem 23. September 2023 in Apples Geschäften zu haben sein. Was ein wenig verwunderlich wäre, immerhin ein Samstag statt des klassischen Freitags. Ergo: Beim Termin irrt der Experte unserer Meinung nach, wenn auch nur knapp. Der 22. September ist da schon wahrscheinlicher.