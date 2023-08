Die Telefonnummer 030255554660 gehört zu einem Berliner Callcenter, das so langsam mal Besuch von der Polizei bekommen sollte. Bislang haben sie mit der „Lotto-Abo-Masche“ versucht, ihre Opfer zu betrügen. Jetzt testen sie das illegale Geschäft mit den „Cold Calls“.

Über die Kriminellen mit der Basis-Nummer 030255554 und wechselnden Endziffern haben wir bereits 9 mal berichtet. Bei der 03025555450 war es die Lotto-Masche. Unter 03025555459 haben sie sich als Mahnabteilung ausgegeben. Mit der Nummer 03025555467 haben sie den „Stadtwerketrick“ ausprobiert und nun wollen sie euch einfach etwas verkaufen.

Was will die Nummer 030255554660 von euch?

Wenn ihr diese Telefonnummer anruft, meldet sich tatsächlich ein Callcenter mit einer Bandansage. Also ist eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur möglich und vielleicht solltet ihr auch eine Anzeige bei der Polizei machen, wenn sie anrufen.

Die Anrufer melden sich mit erfundenen Firmennamen und behaupten, man habe sich irgendwo für eine Beratung zum Thema Photovoltaik angemeldet. Natürlich sind diese „Cold Calls“ illegal.

Auf Nachfragen können sie aber nicht beantworten, wo das gewesen sein soll.

Teilweise erfolgen auch nur Ping-Anrufe, bei denen es nur einmal klingelt, um die Existenz eurer Telefonnummer zu testen.

Das Ziel dieser Anrufe ist, euch zu einem persönlichen Beratungstermin durch einen Vertreter für Solaranlagen zu überreden.

Wenn ihr ablehnt, die Löschung eurer Daten verlangt oder etwas Schriftliches haben wollt, werdet ihr von den Anrufern beleidigt und eventuell sogar angeschrien.

Es sieht so aus, als würde der Markt für die Betrüger hinter diesem Callcenter immer enger, weshalb die Anrufer inzwischen extrem dünnhäutig geworden sind. In entsprechenden Meldeforen wird vorgeschlagen, die Vertretertermine zu extrem Zeiten an unbewohnten Adressen zu vereinbaren.

Das ganze Callcenter hinter der 030255554660 blockieren

Die Kombination aus der Nummer 030255554 und den folgenden Endziffern nennt man „Rufnummerngasse“. Die lassen sich bei Android, im Telekom-Festnetz und in der Fritzbox so sperren, dass keiner dieser Anrufe mehr durchkommt. Nur im iPhone müsst ihr leider weiter jede der Nummern einzeln blockieren.

Mit der richtigen App könnt ihr diese Nummern in Android sperren. Und unser Video zeigt euch, wie ihr eine Nummer im iPhone blockiert:

