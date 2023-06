Microsoft setzt seine Bemühungen im Bereich Künstliche Intelligenz fort. Nachdem das Unternehmen bereits erste Tests durchgeführt hat, um ChatGPT direkt in das Betriebssystem über Bing zu integrieren, präsentiert es nun eine weitere Neuerung: den Windows Copilot.

Windows 11 Facts

Windows Copilot: Microsoft stellt seine neue Geheimwaffe vor

Spätestens seit dem Aufkommen von ChatGPT, Midjourney oder DALL-E sind KI-Dienste in aller Munde. Die praktischen Tools sollen Nutzern dabei helfen, lästige Arbeitsschritte schneller auszuführen, kreative Impulse geben oder auch einfach mal nur zum Zeitvertreib dienen.

Auch Microsoft setzt bereits seit einiger Zeit auf den KI-Hype. Mit Bing Chat etwa integrierte Microsoft sein eigenes KI-Chat-Tool in Windows 11, welches auf GPT-4 basiert. In einem offiziellen Blogeintrag erklärt man nun jedoch, dass das erst der Anfang war.

Denn mit Windows Copilot soll schon bald ein neuer KI-Assistent fest in Windows 11 integriert werden, der den Nutzern bei zahlreichen Aufgaben und Fragen unter die Arme greift.

Einen ersten Eindruck der Funktionalität von Windows Copilot liefert das offizielle Vorstellungsvideo:

Microsoft präsentiert Windows Copilot

Einstellungen in Windows auf den Arbeitsalltag optimieren, den Inhalt einer PDF-Datei kurz und knapp zusammenfassen, die richtige Musik fürs konzentrierte Arbeiten auf Spotify heraussuchen und sogar Bilder innerhalb von anderen Apps verschicken – die gezeigten Szenen aus dem Video machen durchaus Eindruck und zeigen, wie vielseitig Windows Copilot eingesetzt werden kann.

Der Windows Copilot wird direkt über ein Symbol in der Taskleiste gestartet und ploppt dann als Widget auf, welches sich über Programme und Apps auf der rechten Seite legt. Grundsätzlich fungiert das Programm als KI-Chatbot. Anfragen werden direkt als Text eingegeben, die KI reagiert nach kurzer Wartezeit darauf. Wir gehen davon aus, dass der Windows Copilot nur mit einer aktiven Internetverbindung vollumfänglich genutzt werden kann.

Wann startet Windows Copilot in Windows 11?

Wenig überraschend wird der Windows Copilot nur für Nutzer von Windows 11 erscheinen. Wer aktuell also noch an Windows 10 festhält, geht in diesem Fall leer aus.

Einen exakten Starttermin für das neue KI-Tool gibt es bislang noch nicht, Microsoft erklärt jedoch in einem offiziellen Blogeintrag, dass erste Nutzer bereits im Juni Windows Copilot ausprobieren können. Wer Interesse hat, muss sich vorab über ein Formular anmelden.