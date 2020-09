Das PlayStation 5 Showcase-Event fing stark und gleich mit einer großen Überraschung an. Square Enix enthüllte ein neues Spiel der Final Fantasy-Hauptreihe: Final Fantasy XVI.

Final Fantasy 16: Awakening Facts

Final Fantasy XVI: Die Köpfe hinter dem Spiel

„Final Fantasy“-Fans werden die Namen kennen. Naoki Yoshida (Final Fantasy 14, Dragon Quest 10) und Hiroshi Takai (Final Fantasy 14, The Last Remnant) arbeiten gemeinsam an Final Fantasy 16. Während des Showcase-Events wurden exklusive Aufnahmen, bestehend aus Kampfszenen und Videosequenzen präsentiert, die bei den Fans bereits für Gänsehaut gesorgt haben.

FINAL FANTASY XVI ist ein Action-RPG für Einzelspieler, welches zuerst zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Voraussichtlich sechs bis zwölf Monate später werden auch die PC-Spieler in den Genuss kommen können. Eine Alterseinstufung steht noch aus.

Wann gibt es weitere Informationen?

Bis Final Fantasy XVI erscheint, werden wir uns noch etwas gedulden müssen. Bisher ist kein Release-Termin bekannt und auch auf weitere Informationen werden wir noch ein wenig warten müssen. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

„Unsere nächste, große Enthüllung ist für 2021 geplant. Ich hoffe, dass ihr alle in der Zwischenzeit Spaß daran habt, zu spekulieren. Wir haben viel zu zeigen, nicht nur für den neusten Teil der Reihe, FINAL FANTASY XVI, sondern auch für FINAL FANTASY XIV. Natürlich werde ich hart an beiden Titeln arbeiten!“, so Yoshida.

Das heißt, künftig können wir uns nicht nur über mehr zu Final Fantasy 16 freuen, sondern auch auf neue Informationen zu Final Fantasy 14 Online. Wenn Square Enix seiner Tradition treu bleibt, müsste im Sommer 2021 die nächste Erweiterung erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden.