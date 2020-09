Erst haben wir monatelang auf Preise warten müssen und nun regnet es Zahlen. Nachdem Sony endlich verriet, wie viel die PlayStation 5 kostet und wann sie erscheint, folgen jetzt die Preise für das Zubehör der Next-Gen-Konsole.

PlayStation 5 Facts

Holt euch die PS5 bei Amazon

Die PlayStation 5 an sich ist schon schön und gut, doch offizielles Zubehör macht das Erlebnis natürlich noch besser. Hier hat Sony mit dem Release der Konsole auch schon einiges im Angebot. Neben dem DualSense-Controller, durch den die Spiele in euren Händen erst richtig zum Leben erwachsen, gibt es eine Fernbedienung, eine Kamera und mehr:

DualSense Wireless-Controller: 69,99 Euro

PULSE 3D Wireless Headset: 99,99 Euro

HD-Kamera: 59,99 Euro

Fernbedienung: 29,99 Euro

DualSense-Ladestation (für 2 Controller): 29,99 Euro

Das Zubehör erscheint zeitgleich mit der Konsole am 19. November 2020.

Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5]

Originalbeitrag vom 16. September 2020:

Bilderstrecke starten (15 Bilder) Design, Aussehen und Bilder der PlayStation 5: Fan-Designs versus Realität

PlayStation 5: Endlich kennen wir den Preis und den Release-Termin

Sony Interactive Entertainment hat sich ordentlich Zeit gelassen, doch im Rahmen des PS5-Showcase rückte CEO Jim Ryan endlich mit den Informationen raus, auf die wir seit Monaten warteten.

PS5: Wie viel kosten die Konsolen?

Sony hat lange ein Geheimnis draus gemacht und auch beim PS5-Showcase fast bis zum letzten Moment gewartet, bis endlich verraten wurde, wie viel die PlayStation 5 kostet und wann wir uns auf sie freuen können.

In den vergangenen Wochen machten bereits Schätzungen und Leaks die Runde, doch nun haben wir es offiziell:

PlayStation 5: 499,99 Euro

PlayStation 5 Digital: 399,99 Euro

Wann erscheint die PS5 und wann könnt ihr vorbestellen?

Bisher hieß es immer „Ende des Jahres“, doch ganz so lang müssen wir nicht warten.

In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheint die PlayStation 5 bereits am 12. November 2020. Hierzulande müssen wir uns etwas länger gedulden, um genau zu sein, eine Woche. Ab dem 19. November 2020 wird sie auch in unseren Regalen stehen.