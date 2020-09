Bildquelle: Ubisoft

Ihr könnt euch schon einmal freudig die Hände reiben, denn ihr könnt mit Assassin's Creed Valhalla schon früher loslegen als gedacht. Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Spiel zusammen mit der Xbox Series X erscheint.

Assassin's Creed Valhalla Facts

Assassin's Creed Valhalla eine Woche früher spielen

In einer offiziellen Pressemitteilung gab Ubisoft bekannt, dass Assassin's Creed Valhalla nicht mehr wie bisher geplant am 17. November, sondern schon am 10. November erscheint – ihr könnt euch also eine Woche früher in das Abenteuer stürzen.

Mithilfe der neuen Xbox-Serie möchte das Studio die verbesserten Grafikfähigkeiten des Spiels voll ausnutzen und euch die Möglichkeit geben, die offene Spielwelt von Norwegen und England mit 60 FPS sowie voller 4K-Auflösung zu erleben.

Zusätzlich erscheint Assassin's Creed Valhalla auf der Xbox One, PlayStation 4 und dem PC. Das Spiel könnt ihr euch entweder im PlayStation Store oder bei Amazon vorbestellen:

Assassin's Creed Valhalla: Jetzt bestellen

Was ist mit der PlayStation 5-Version?

Noch immer hält sich Sony in Bezug auf den Preis und den Release-Termin der PlayStation 5 bedeckt. Ubisoft versichert zwar, dass das Spiel auch mit dem Launch der PS5 verfügbar sein wird, doch wann es so weit ist, steht noch in den Sternen. Wir halten euch auf dem Laufenden.