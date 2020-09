Ein Controller, der für die ganz kleinen Spieler unter uns gedacht ist, überrascht einen Vater mit einer Funktion, die den legendärsten Cheat-Code der Welt beinhaltet.

Eine geborene Gamerin

Ja, das Ganze ereignete sich bereits im Jahr 2018, doch erst jetzt geht das Video richtig viral und wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten.

Ein Vater entdeckte damals die Leidenschaft seiner sechs Monate alten Tochter für Controller und damit sie nicht mehr seinen DualShock 4-Controller in Beschlag nahm, kaufte ihre Mutter für sie ein eigenes und vor allem kindgerechtes Modell. Dieses musste der Papa natürlich selbst auf Herz und Nieren testen und entdeckte dabei noch ein verstecktes Feature.

Eine unerwartete Wendung

Während er die Tasten des Controllers ausprobierte, erinnerte er sich an ein legendäres Easter Egg der Gaming-Community. Er ließ es sich nicht nehmen, den Code einzugeben und tatsächlich bekam er eine Reaktion. Vermutlich war es nicht das, was er erwartet hatte, doch lustig ist es allemal.

Dabei geht es um einen legendären Code von Konami: Up. Up. Down. Down. Left. Right. Left. Right. B. A.

„Die Sequenz soll man durch das Drücken von ‚Start‘ beenden – doch dieser Button existiert hier nicht einmal. Plötzlich machte der Controller aber Geräusche – ein Mario-Sprung, ein Mario-Pilz und eine Mario-Münze, bevor der Controller sagt, dass man gewonnen habe“, erklärte er zu einem auf Twitter veröffentlichten Video.

Habt ihr auch schon einmal ein geheimes Feature bei Konsolen oder Controllern entdeckt? Wusstet ihr, dass der Dualshock 4-Controller bei bestimmten Spielen nach euch ruft, wenn ihr ihn vernachlässigt? Das hat bei einem „Zombie Army 4“-Spieler für reichlich Gänsehaut und Verwirrung gesorgt. Wenn euch so etwas Ähnliches auch schon passiert ist, erzählt es uns gerne in den Facebook-Kommentaren.