Nach einem ereignisreichen Rennen in Australien und drei langen Wochen Pause, geht es für die Formel 1 mit einem neuen Qualifying-Format nach Aserbaidschan. Das ist der Zeitplan und die neue Struktur des Rennwochenendes.

Alle Zeiten für das Training, Qualifying und Rennen in Aserbaidschan

Die erdrückende Dominanz der Red Bulls klingt auch nach dem dritten Rennen der Saison nicht ab. Vielleicht sorgt das angepasste Qualifying-Format für die ein oder andere Überraschung auf dem Podium. Das sind die Zeiten für das Rennwochenende auf dem Baku City Circuit:

Freies Training am Freitag, 28. April: 11:30 Uhr

Qualifying für das Rennen am Freitag, 28. April: 15:00 Uhr

Qualifying (auch „Sprint Shootout“ genannt) für das Sprintrennen am Samstag, 29. April: 11:30 Uhr

Sprintrennen am Samstag, 29. April: 15:30 Uhr

Rennen am Sonntag, 30. April: 13:00 Uhr

So funktioniert das neue Qualifying-Format

Um es kurz und knapp zusammenzufassen: Neuerdings gibt es auch ein Qualifying für das Sprintrennen und das übliche Qualifying für das Rennen findet nun schon am Freitag statt. Der Sprint wird zu einem eigenständigen Event, das am Samstag stattfindet. Die Punkteverteilung für die ersten acht Fahrer bleibt bestehen, allerdings hat das Ergebnis des Sprintrennens keinen Einfluss mehr auf die Startaufstellung des Rennens am Sonntag. Das sogenannte „Sprint Shootout“ ersetzt nicht nur das unnötige 2. Freie Training am Samstag, sondern führt auch eine leicht angepasste Art des Qualifyings ein.

Während Q1 ganze zwölf Minuten lang ist, wird die Zeit für Q2 auf zehn Minuten reduziert - auch das Fahrerfeld schrumpft um fünf Autos. In beiden Sessions müssen die Autos mit Medium-Reifen (gelb) auf die Strecke fahren. In Q3, in denen nur noch zehn Fahrer um die vorderen Plätze konkurrieren, wird die Zeit auf acht Minuten und die Art der Reifen auf Soft (rot) begrenzt.

Das Rennen findet für uns in Deutschland zu einer gewohnten Zeit statt. Wollt ihr am 30. April 2023 um 13:00 Uhr zum F1-Rennen einschalten, benötigt ihr dafür lediglich ein „Formel 1“-Abonnement bei Wow (ehemals Sky Ticket). Die ersten 12 Monate kosten euch aktuell nur 24,99 Euro.