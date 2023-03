Am 19. März 2023 steht das zweite Rennen der laufenden „Formel 1“-Saison in Saudi-Arabien an. Das ist der Zeitplan für das Rennwochenende, damit ihr den Start der Trainings-Sessions, des dreiteiligen Qualifyings und des Rennens am Sonntag nicht verpasst.

Zeitplan für das Rennwochenende der F1 in Saudi-Arabien

Können die Red Bulls ihre Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz auch auf dem Jeddah Circuit zeigen? Ist Aston Martin wieder schneller als Ferrari und Mercedes? All das wird sich vermutlich schon im Training am Freitag zeigen, so richtig ernst wird es dann aber erst mit den Zeiten im Qualifying und am Rennsonntag. Das sind alle wichtigen Uhrzeiten für das F1-Rennen in Saudi-Arabien:

1. Freies Training am Freitag, 17 März: 14:30 Uhr

2. Freies Training am Freitag, 17. März: 18:00 Uhr

3. Freies Training am Samstag, 18. März: 14:30 Uhr

Qualifying am Samstag, 18. März: 18:00 Uhr

Rennen am Sonntag, 19. März: 18:00 Uhr

Die Angaben zu den Uhrzeiten der Sessions müsst ihr nicht umrechnen, da es sich um die deutschen Zeiten handelt. Allerdings kann es zu Verzögerungen der Starts kommen, wenn die Autos ihre Garagen aufgrund von extremen Wetterverhältnissen nicht verlassen können oder rote Flaggen eine beliebige Session wegen eines Unfalls unterbrechen.

Die Vorberichterstattungen bei Sky starten meist etwa eine Stunde vor Beginn des Trainings, des Qualifyings und des Rennens. Wer zusätzliche Informationen oder Interviews mit den Fahrern nicht verpassen möchte, sollte hier unbedingt früher einschalten.

Übrigens: In der Saison 2023 überträgt Sky über den Streaming-Service Wow (ehemals Sky Ticket) alle Rennen der Formel 1. Ein Vertrag zwischen Sky und RTL kam nicht zustande, weshalb keine Übertragungen im Free-TV stattfinden werden. Ob sich das für künftige Saisons ändert, ist nicht bekannt. Wer das Rennen in Saudi-Arabien und alle anderen sehen will, muss also ein „Formel 1“-Abo bei Wow abschließen, das euch in den ersten zwölf Monaten nur 19,99 Euro kostet.