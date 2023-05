Nur eine Woche nach dem ungefährdeten „Red Bull“-Doppelsieg in Baku, geht es Anfang Mai nach Miami, wo die Konkurrenz vermutlich nur um den letzten Platz auf dem Podium kämpfen wird. Das ist der Zeitplan für das erste von insgesamt drei F1-Rennen in den USA.

Alle Zeiten für das Training, Qualifying und Rennen in Miami

Miami befindet sich im US-Bundesstaat Florida und liegt damit fast auf dem anderen Ende der Erdkugel. Die Zeiten für alle Sessions von Freitag bis Sonntag verschieben sich dadurch eher auf den frühen und späten Abend in Deutschland. Damit ihr keines der drei Trainings, das Qualifying oder das Rennen verpasst, findet ihr hier den Zeitplan für das Rennwochenende in Miami mit allen wichtigen Daten:

1. Freies Training am Freitag, 05. Mai: 19:30 Uhr

2. Freies Training am Freitag, 05. Mai: 23:00 Uhr

3. Freies Training am Samstag, 06. Mai: 18:30 Uhr

Qualifying am Samstag, 06. Mai: 22:00 Uhr

Rennen am Sonntag, 07. Mai: 21:30 Uhr

Nachdem das Rennwochenende in Baku in einem gänzlich neuen Format veranstaltet wurde, wird in Miami wieder zur klassischen Variante gewechselt. Es gibt also drei Trainings-Sessions und das Qualifying für das Rennen findet wieder am Samstag statt - der Sprint und das zusätzliche Qualifying dafür fällt ebenfalls weg. Dennoch können wir uns darauf einstellen, dass das neue Format für einige andere Rennen im Kalender zurückkehrt.

Die Formel 1 ist aktuell nicht gerade von Spannung geprägt, einzig und allein der Kampf um die Fahrer-Meisterschaft zwischen den beiden „Red Bull“-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez spitzt sich zu. Kann Pérez das Tempo von Verstappen über den gesamten Rennkalender mitgehen und ist die Konkurrenz wirklich so dermaßen chancenlos wie in den ersten vier Rennen? Das erfahrt ihr nur, wenn ihr einschaltet und das „Formel 1“-Abonnement bei Wow abschließt. Woanders läuft die Königsklasse des Rennsports leider nicht.