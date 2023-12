Frontalangriff auf Nintendo: Fortnite nimmt Mario Kart ins Visier

Man soll es nicht für möglich halten, doch Fortnite lässt sich in seiner Vielfalt einfach nicht aufhalten. Für Chapter 5 packen die Entwickler nun Karts aus und lassen die Spieler heiße Rennen à la Mario Kart fahren.

Achtung, fertig, los – Rocket Racing startet in Fortnite durch

Seit dem 8. Dezember 2023 ist Rocket Racing in Fortnite verfügbar. Man sollte denken, nachdem gerade einen Tag vorher LEGO-Fortnite als Implementierung erschienen ist, dass nun erst einmal die Fans bedient seien, doch weit gefehlt. Epic Games schießt mit dem neuen Racing-Modus direkt den nächsten Knaller hinterher.

Die Frage ist natürlich, ob der Fun-Racer zukünftig Mario Kart Konkurrenz machen könnte? Die Mario-Kart-Spiele haben sich bislang über 160 Millionen mal verkauft – aber Fortnite hat schließlich noch immer über eine Million aktive Spieler pro Tag. (Quelle: Levvvel.com) Durch die stetige Implementierung neuer Elemente und Modi könnte sich diese Zahl nicht nur halten, sondern vielleicht sogar erhöhen.

Hier seht ihr einen Teaser zu dem neuen Fortnite-Modus Rocket Racing:

Worum geht es in Fortnites Rocket Racing?

Anders als in Nintendos Fun-Racer werdet ihr in Rocket Racing auf zufällige Strecken geschmissen, um mit anderen Spielern um die Wette zu fahren. Eure Fahrzeuge könnt ihr selbst anpassen und habt dafür all die Modelle zur Verfügung, die ihr in Rocket League freischalten könnt. Darunter Diesel, Jager, Octane oder Lamborghini.

Die Verschmelzung von Fortnite und Rocket League ist eine äußert kluge Entscheidung für Chapter 5, da beide Spiele weltweit noch immer absolut im Hype sind und eine beeindruckende Anzahl aktiver Spieler aufweisen. Nintendo beschreibt die Fusion auf X (ehemals Twitter) mit den Worten: „Drifte, fliege und rase mit deinen Freunden durch eine stetig wachsende Anzahl an Strecken.“

Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sich in Zukunft immer wieder neue Strecken in Rocket Racing einfinden werden, die unterschiedliche Herausforderungen bieten und den Spielspaß von Fortnite erweitern werden.

