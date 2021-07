FIFA Ultimate Team kann für viele Parteien ein ziemlich profitables Geschäft bieten. Dies beweist nun auch ein Fund des ukrainischen Sicherheitsdiensts, der eine riesige illegale FIFA-Farm entdeckt und aufgelöst hat.

Der SBU, der Sicherheitdienst der Ukraine, hat in der letzten Woche einen spektakulären Fund gemacht: Eine Lagerhalle, in der sich 3.800 PS4-Konsolen in Betrieb befanden. Zunächst nahmen die Behörden an, dass die Operation auf das Mining von Kryptowährung abgezielt hatte, doch mittlerweile wurde klar, dass die Betreiber illegalerweise FUT-Accounts für FIFA gefarmt haben.

FIFA 21: Illegale FUT-Farm hochgenommen

Das Lagerhaus mit den 3.800 PS4-Konsolen wurde in der ukrainischen Stadt Winnyzja gefunden und die Konsolen wurden vom SBU beschlagnahmt. Das Ziel dahinter war augenscheinlich, mit automatisch generierten FIFA-Accounts Ingame-Währung und FUT-Karten-Packs zu farmen. Die Betreiber nutzten Bots, um so viele Partien wie möglich zu absolvieren. Im Anschluss sollten die angesammelten FIFA-Points oder ganze Accounts für reales Geld verkauft werden.

Der SBU war angeblich wegen des hohen Stromverbrauchs auf das Lager aufmerksam geworden und sollte untersuchen, ob dort illegalerweise Elektrizität von der Stadt abgezweigt wurde.

FIFA 21: FUT-Farm mit absurden Ausmaßen

Die riesige Operation in Winnyzja zeigt, wie lukrativ der FUT-Modus für bestimmte Parteien sein kann. Andererseits könnte sie auch als Mahnung dafür stehen, welche Blüten eine solch aggressive Monetarisierung eines Videospielmodus treiben kann. Ob sich EA mit der Nachricht dieser FIFA-Farm beschäftigen und Konsequenzen daraus ziehen wird, ist noch unklar. Dass sich etwas Wesentliches an der Monetarisierung des FUT-Modus ändern wird, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich: Schließlich hat EA allein durch die Ultimate-Team-Modi seiner beliebtesten Sport-Spiele 2020 über 1,6 Milliarden US-Dollar eingenommen.

Was haltet ihr von der gigantischen FIFA-Farm? Spielt ihr den FIFA-Ultimate-Team-Modus? Oder greift ihr lieber auf Modi ohne Lootboxes zurück?