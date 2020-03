GameStop öffnet Läden trotz COVID-19 – Produkte seien „essenziell“

Gute Nachrichten für US-Amerikaner, die eine Pandemie nicht ohne FUNKO Pops und Spider-Man-Shirts überstehen können: GameStop möchte die Filialen weiter geöffnet lassen. Trotz COVID-19. Die Begründung setzt dem Ganzen die Krone auf.

Laut Quellen der Website Polygon möchte GameStop in den USA die Filialen weiterhin geöffnet lassen, selbst wenn es von Regierungsseite andere Bestimmungen dazu gibt. In einem internen Schreiben soll es heißen:

Des Weiteren soll es in diesem Schreiben heißen, dass GameStop als Hardware-Verkäufer geöffnet bleiben muss, da sie Produkte vertreiben, die Menschen bei der Arbeit von zu Hause aus benötigen. In einigen Teilen der USA sind durch den Staat bereits alle nicht essenziellen Geschäfte und Dienste geschlossen worden, laut dem Schreiben sollen sich die GameStop-Filialen darüber hinwegsetzen.

Ein GameStop-Mitarbeiter sagte gegenüber Polygon, dass er glaube, GameStop setze die Angestellten einer großen Gefahr aus, indem sie die Filialen nicht schließen.

Mittlerweile gibt es ein offizielles Statement:

„Obwohl GameStop am besten als Verkäufer für Gaming- und Unterhaltungsprodukte bekannt ist, bieten wir auch eine breite Masse an Produkten an, die wichtig sind, um von zu Hause aus zu arbeiten, über große Entfernungen zu lernen und für virtuelle Verbundenheit. Da Millionen von Amerikanern beispiellosen Herausforderungen in der Anpassung an virtuelles Lernen, Arbeiten und Interagieren gegenüberstehen, gibt es einen signifikanten Bedarf an technischen Lösungen und wir sind einer von vielen Verkäufern dieser Produkte, die zu dieser Zeit geöffnet haben. “