Gaming-PC am Limit: So ein Experiment solltet ihr niemals nachmachen

Grafikkarten haben in den letzten Jahren ordentlich an Gewicht zugelegt. Da fragt man sich doch: Wie viel Gewicht hält so ein PCIe-Slot eigentlich aus, bevor er sich verabschiedet? Ein YouTuber hat es einfach mal ausprobiert.

Gaming-PC Facts

YouTuber bringt seinen PCIe-Slot ans Belastungslimit

Wer innerhalb der letzten paar Jahre einen neuen Gaming-PC zusammengebaut und dabei auf ein eher hochwertiges Custom-Modell gesetzt hat, kennt das Problem: GPU-Sagging. Der Begriff beschreibt das leichte Durchhängen der Grafikkarte im PCIe-Slot. Je schwerer die Karte, desto eher sackt sie unter ihrem eigenen Gewicht etwas ab.

Vor allem bei leistungsstarken Modellen mit potenter Kühllösung kann das Problem beobachtet werden, da hier besonders viel Material zum Einsatz kommt, um die Temperaturen gering zu halten. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, gibt es inzwischen tatsächlich Grafikkarten-Stützen (bei Amazon anschauen), auf denen die Grafikkarte aufliegen kann, um den PCIe-Slot zu entlasten.

Aber muss man sich wirklich Sorgen machen, dass der PCIe-Slot der Last nicht gewachsen ist? Der YouTuber mryeester hat einfach mal ausprobiert, wie viel Gewicht so ein PCIe-Slot verträgt, bevor er aus den Mainboard-Latschen kippt und sein kleines Experiment in Form eines Short-Videos festgehalten:

Das Ergebnis: Bei einem Gewicht von 5,4 Kilogramm sackt die Karte schon besorgniserregend ab – aber der PCIe-Slot hält die Hardware weiterhin eisern fest. Erst ab einem Gewicht von rund 7,7 Kilogramm kommt es dann zum Desaster: Die Grafikkarte fliegt aus dem PCIe-Slot. Zum Vergleich: Selbst die RTX 4090 wiegt je nach Modell in der Regel zwischen 2,0 und 2,5 Kilogramm. Es ist also beim Belastungslimit des PCIe-Slots noch Luft nach oben.

Was ging bei dem Experiment kaputt?

Zum Ende des Short-Videos deckt mryeester auf, welches Bauteil unter der Last eingebrochen ist. Weder die Karte noch der eigentliche PCIe-Slot wurden in Mitleidenschaft gezogen. Aber der kleine Verschlussmechanismus am Motherboard, der die Grafikkarte im PCIe-Slot fixiert, brach durch die zu große Belastung ab.

Es sei jedoch gesagt: Das Belastungsmaximum kann sich je nach Mainboard und Gewichtsverteilung der Grafikkarte unterscheiden. Probiert das auf keinen Fall Zuhause aus! Grundsätzlich ist ein leichtes Absacken der Grafikkarte innerhalb des Gehäuses kein Problem. Wem das jedoch Bauchschmerzen bereitet, findet im Internet zahlreiche Grafikkarten-Stützen, die eurer Hardware unter die Arme greifen.

Grafikkarten-Stütze, Aluminiumlegierung, höhenverstellbar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.12.2023 09:36 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.