DVD-Maße: Cover & Hülle in cm, mm & Pixeln – Inlay zum Drucken gestalten

Wenn ihr euer eigenes DVD-Cover erstellen und drucken wollt, braucht ihr dazu nicht zwingend spezielle Software. Für gewöhnlich reicht auch ein Grafikprogramm und die korrekten Maße für ein solches Projekt. Wie groß das typische DVD-Cover in cm, mm und Pixeln ist, zeigen wir euch hier.

DVD-Cover – Maße in cm & mm

Das Inlay beziehungsweise Cover für die DVD-Hülle ist für gewöhnlich 273 mm breit und 183 mm hoch, also 27,3 cm breit und 18,3 cm hoch. Jedoch kann sich die Breite je nach verwendeter DVD-Hülle etwas ändern. Bei allen DVD-Covers gilt eine Breite von 12,95 cm für die Vorder- und Rückseite. Der Bund (auch Rücken) der DVD-Hülle kann jedoch unterschiedlich dick sein. Für Standard-DVD-Hüllen wird hier 1,4 cm eingerechnet. Wenn ihr jedoch ein Slim-DVD-Case verwendet, kann dieses zwischen einer Breite von 0,5 cm bis 0,9 cm variieren.

Hüllenart Breite (Voderseite/Bund/Rückseite)

Höhe Standard-DVD-Hülle (Keep Case) 27,3 (12,95/1,4/12,95) cm 18,3 cm 273 (129,5/14/129,5) mm 183 mm Slim-DVD-Box (typisch) 26,6 (12,95/0,7/12,95) cm 18,3 cm 266 (129,5/7/129,5) mm 183 mm Slim-DVD-Box (schmaler) 26,4 (12,95/0,5/12,95) cm 18,3 cm 264 (129,5/5/129,5) mm 183 mm Slim-DVD-Box (breiter) 26,8 (12,95/0,9/12,95) cm 18,3 cm 268 (129,5/9/129,5) mm 183 mm

DVD-Hülle – Größe in cm & mm

Die Hülle selbst ist ein bisschen größer als das Cover selbst. Wenn ihr ausrechenen wollt, wie viele Hüllen in euren Schrank passen, findet ihr hier die Größe der DVD-Hülle in Zentimeter und Millimetern.

Hülle Breite

Höhe Tiefe Standard-DVD-Hülle (Keep Case) 1,5 cm 19 cm 13,5 cm 15 mm 190 mm 135 mm Slim-DVD-Box 0,6–1 cm 19 cm 13,5 cm 6–10 mm 190 mm 135 mm

DVD-Cover-Maße in Pixel?

Wenn euer Grafikprogramm nicht in Zenti- oder Millimeter umrechnen möchte, könnt ihr natürlich die richtigen Maße auch gleich in Pixeln einstellen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Umrechnung von Maßeinheiten in Pixeln auch immer mit der Auflösung zu tun haben. Neben der Anzahl der Pixel braucht ihr zwingend auch immer die Punktdichte PPI (Pixels per Inch), um das Bild in der korrekten Größe zu erstellen.

Wir haben euch in der folgenden Tabelle einmal die Auflösung und Pixeldichte in drei größen für Standard-DVD-Hüllen zurechtgelegt. Je höher die Pixeldichte, desto schärfer ist das Bild. Damit das DVD-Cover sich nicht stark von denen einer Kauf-DVD unterscheidet, würden wir mindestens 300 ppi empfehlen.

Pixeldichte (ppi) Auflösung in Pixeln 600 6448 x 4322 300 3224 x 2161 150 1612 x 1081

Vorlagen in 300 und 600 ppi

DVD-Cover-Vorlage in 600 ppi (Bildquelle: GIGA)

DVD-Cover Vorlage in 300 ppi (Bildquelle: GIGA)

