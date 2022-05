Eure Lieblingsspiele auf der Konsole zocken und dann auch noch dafür belohnt werden? Das klingt wie ein Traum, doch im Rahmen einer Aktion von Microsoft könnt ihr tolle Sachen wie Konsolen, Fernseher und viel mehr gewinnen. Wir fassen zusammen, was ihr wissen müsst.

Xbox: Gewinnt ein Upgrade für euer Gaming-Zimmer

Es ist noch lang nicht Weihnachten, doch Microsoft verteilt gerade großzügig Geschenke wie Konsolen, Fernseher, Gaming-Stühle und mehr. Um zu gewinnen, müsst nicht viel machen, außer Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate zu sein, zu zocken und etwas Glück zu haben. Ein paar Regeln gibt es aber natürlich schon.

Die Aktion endet am 25. Mai 2022 und bis dahin habt ihr täglich die Möglichkeit, entweder einen Wochen- oder sogar den Hauptpreis abzusahnen. Um teilzunehmen, registriert ihr euch auf der offiziellen Sweepstakes-Seite. Nach der Registrierung müsst ihr ein Game aus der Xbox Game Pass Bibliothek eine Stunde lang am Stück auf eurer Konsole spielen. Das schließt das Zocken in der Cloud auf der Konsole ein – das Spielen auf dem PC oder auf mobilen Geräten zählt allerdings nicht.

Des Weiteren muss das Ganze in einem bestimmten Zeitraum passieren. Aufgrund der Zeitverschiebung verlagert sich dieser hierzulande auf den Abend und die Nacht. Euer Aktionszeitraum ist von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag.

Solltet ihr euch nicht für ein Spiel entscheiden können, könnt ihr euch in unserer praktischen Übersicht über Neuzugänge des Xbox Game Pass informieren.

Der Mai bringt außerdem ein paar Releases mit sich. Welche das sind, zeigen wir euch im Video:

Xbox Game Pass: Was genau könnt ihr gewinnen?

Vom 2. bis zum 8. Mai

Erster Preis: 1-jähriges Abo für Xbox Game Pass Ultimate, eine Xbox Series S und ein Xbox-Gutschein im Wert von 500 US-Dollar (umgerechnet rund 475 Euro).

Zweiter Preis: Xbox Gutschein im Wert von 19 GBP als Prepaid-Karte. (Umgerechnet rund 23 Euro).

Vom 9. bis zum 15. Mai

Erster Preis: 1-jähriges Abo für Xbox Game Pass Ultimate plus eine Xbox Series S und ein Xbox-Gutschein im Wert von 1.000 US-Dollar (umgerechnet rund 950 Euro).

Zweiter Preis: Xbox Game Pass Ultimate Abo als Prepaid-Karte.

Vom 16. bis zum 25. Mai

Erster Preis: Xbox Series S, Xbox-Zubehör (in Form eines Gutscheins im Wert von 250 US-Dollar, umgerechnet rund 237 Euro), ein Gaming-Stuhl, ein neuer Fernseher und Gaming-Lautsprecher.

Zweiter Preis: Xbox-Gutschein im Wert von 19 GBP als Prepaid-Karte. (Umgerechnet rund 23 Euro).

Hauptpreis vom 25. April bis zum 25. Mai

Ultimate Game Room Upgrade: Xbox Series X, Xbox-Zubehör (in Form eines Gutscheins im Wert von 250 US-Dollar, umgerechnet rund 237 Euro), ein Gaming-Stuhl, ein neuer Fernseher und Gaming-Lautsprecher.

Fassen wir am Ende noch einmal zusammen:

Seid Besitzer eines Xbox Game Pass Ultimate und besitzt eine Xbox-Konsole. Registriert euch bei Sweepstakes. Spielt mindestens eine Stunde lang ein Spiel aus der Bibliothek und das im Zeitraum von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Bis zum 25. Mai 2022 könnt ihr euer Glück täglich probieren.

(Quelle: Xbox)

