Google hat die besten Chrome-Erweiterungen des Jahres gekürt. Zwölf sehr unterschiedliche Extensions haben es in die Bestenliste geschafft. Neben mehr Produktivität versprechen die Erweiterungen für den Google-Browser auch besseres virtuelles Lernen.

Google Chrome: Die besten Browser-Erweiterungen 2021

Zum Jahresende hat Google eine Liste von Lieblings-Erweiterungen für den Chrome-Browser veröffentlicht. Diese sind allesamt kostenfrei zu bekommen, geben sich davon abgesehen aber sehr unterschiedlich. In Verbindung zu bleiben, Dinge zu erledigen und dabei auch noch Spaß zu haben steht im Vordergrund (Quelle: Google).

Für eine einfachere Kommunikation und gemeinschaftliche Arbeit empfiehlt Google unter anderem die Erweiterung Loom, mit der Videos einfach aufgenommen und geteilt werden können. Wordtune wiederum hilft bei einer klareren Kommunikation durch Umformulierung von Sätzen und der Korrektur von Tippfehlern in E-Mails und Dokumenten.

Mehr Produktivität können Nutzer laut Google mit Erweiterungen wie Forest und Tab Manager Plus erwarten. Forest visualisiert den eigenen Fortschritt mit einem virtuellen Wald und möchte gleichzeitig bei Internetsucht helfen. Tab Manager Plus hingegen „bewahrt euch davor, in einem Meer von unendlich vielen Tabs zu ertrinken“.

Chrome-Erweiterungen für virtuelles Lernen

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist das virtuelle Lernen ohne physisches Zusammensein an der Uni oder in der Schule viel wichtiger geworden. Das macht sich auch bei Googles Chrome-Empfehlungen bemerkbar: Die Erweiterung Kami schafft einen interaktiven Online-Lernraum für Schüler und Lehrer, während InsertLearning bei der einfachen Erstellung von Notizen hilft und Google Classroom integriert.

Eine neue Sprache „unterhaltsam und immersiv“ lernen zu können, verspricht die Chrome-Erweiterung Toucan. Dazu passt Rememberry, wo Wörter übersetzt und Vokabeln einfach in Flashcard-Decks organisiert werden.