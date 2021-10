Google hat kürzlich endlich verraten, wann die neuen Pixel-6-Smartphones vorgestellt werden. Saturn verteilt die neuen Gutscheinhefte bereits jetzt und enthüllt nicht nur den Preis des Pixel 6, sondern auch eine Vorbesteller-Aktion, die es richtig in sich hat.

Google Pixel 6: Käufer bekommen Bose-Kopfhörer geschenkt

Saturn wird am 18. Oktober ein neues Gutschein-Heft starten, in dem es wieder viele interessante Angebote geben soll. Überraschenderweise ist das Gutscheinheft bei mydealz bereits abgelichtet worden und dort ist doch tatsächlich schon das Pixel 6 von Google zu sehen, das eigentlich erst am 19. Oktober vorgestellt wird.

Der Clou an der Geschichte ist, dass Saturn damit einerseits den Preis von 649 Euro bestätigt und andererseits eine dicke Vorbesteller-Aktion enthüllt. Man bekommt nämlich die Bose Headphones 700 kostenlos dazu, die aktuell einen Wert von 239 Euro haben (bei Amazon anschauen). Effektiv zahlt man für das neue Google-Handy also nur 410 Euro. Ein echtes Knaller-Angebot:

Zudem enthüllt Saturn noch einige Spezifikationen des Pixel 6:

6,4-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung

Dual-Kamera mit 50 und 12 MP auf der Rückseite

8 MP an der Front

8 GB RAM und 128 GB internen Speicher

Fingerabdrucksensor im Display

Gesichtserkennung

Das Design des Pixel 6 hat Google schon mehrfach gezeigt. Das ist keine große Überraschung mehr. Die Vorbesteller-Aktion dürfte nicht nur bei Saturn umgesetzt werden, wie man aus der Beschreibung entnehmen kann. Vermutlich wird es wie beim Pixel 5 für alle Vorbesteller möglich sein, die Bose-Kopfhörer zu erhalten. Da die Vorbesteller-Aktion zwischen dem 19. und 27. Oktober läuft, dürfte das Pixel 6 ab dem 28. Oktober im Handel erhältlich sein.

Was ist mit dem Google Pixel 6 Pro?

Da sich der Preis des Pixel 6 mit 649 Euro durch Saturn bestätigt hat, kann man auch davon ausgehen, dass das größere Pixel 6 Pro bei 899 Euro liegen wird. Vermutlich wird es auch hier die gleiche Vorbesteller-Aktion geben. Bestätigt ist das aber noch nicht.