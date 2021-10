WhatsApp predigt immer und immer wieder, dass der Messenger Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das stimmt auch, doch es hat eine riesige Sicherheitslücke geklafft, die mit dem neuesten Update geschlossen wird. Ihr müsst aber selbst aktiv werden, um die Funktion zu aktivieren und euch zu schützen.

WhatsApp führt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups ein

WhatsApp verschlüsselt seit vielen Jahren seine Chats, was für mehr Sicherheit sorgt. Niemand, selbst WhatsApp kann eure Chats demnach nicht mitlesen – bis auf eine Ausnahme. Backups in iCloud oder Google Drive wurden hingegen nicht verschlüsselt und können dort ohne Probleme abgegriffen werden. Eine riesige Sicherheitslücke, die endlich behoben wurde. In den aktuellen Beta-Versionen hat WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups aktiviert, wie ich selbst auch feststellen konnte:

Bisher hieß es beim Backup, dass WhatsApp die Nachrichten nicht lesen und andere Inhalte nicht sehen kann. Jetzt sagt die Beschreibung auch explizit, dass auch Google nicht auf die Inhalte zugreifen kann. Dass bestätigt ja fast schon, dass das bisher möglich war, wenn man das Backup dort unverschlüsselt abgelegt hat. Gleiches gilt im Übrigen für die iCloud bei Apple.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups aktiviert sich in WhatsApp aber nicht von selbst. Ihr selbst müsst in die Einstellungen auf Chats und Chat-Backup gehen, um dort ein „Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup“ zu aktivieren. Nur so wird die letzte große Sicherheitslücke von WhatsApp wirklich aktiv geschlossen. Aktuell geht das zwar nur in den Beta-Versionen, bald sollte aber auch der finale Release erfolgen.

WhatsApp erhöht immer mehr die Sicherheit des Messengers

Stück für Stück macht Facebook den WhatsApp-Messenger sicherer und fügt Funktionen ein, die die Nutzerinnen und Nutzer schützen. Mit der Einführung der verschlüsselten Backups ist WhatsApp wieder ein Stück besser geworden.