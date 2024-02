Google schaltet volles Potenzial des Pixel 8 Pro frei

Google hat das Pixel 8 Pro hat sein Smartphone vor einigen Monaten ohne den vollen Funktionsumfang einer Neuerung angeboten. Doch das ändert sich jetzt. Die Zulassung der Food and Drug Administration ist da, sodass das volle Potenzial des Smartphones ausgeschöpft werden kann – zumindest in den USA.

Google Pixel 8 Pro kann Körpertemperatur messen

Mit dem Pixel 8 Pro (Test) hat Google ein Top-Smartphone auf den Markt gebracht, das nicht nur eine hervorragende Kamera besitzt und viele KI-Funktionen bietet, sondern erstmals ein Thermometer besitzt. Ideal also, um immer die Körpertemperatur messen zu können.

Blöd nur, dass Google genau diese Möglichkeit offiziell zum Marktstart nicht vorgesehen hatte. Jetzt wissen wir auch den Grund. Die Zulassung hat gefehlt. Genau diese hat Google jetzt aber bekommen und schaltet die Funktion zur Messung der Körpertemperatur offiziell frei (Quelle: Google).

Google hat damit einen Meilenstein erreicht, denn jetzt bietet das Unternehmen die erste App an, die eine FDA-Zulassung besitzt, mit der sich die Körpertemperatur zuverlässig messen lässt. Schade ist nur, dass diese Zulassung ausschließlich in den USA gültig ist. Vergleichbar mit der EKG-Messung benötigen solche Funktionen in jedem Land eine gesonderte Zulassung, bevor sie offiziell genutzt werden können. Entsprechend ist die Messung der Körpertemperatur vorerst nur in den USA möglich. Ob die Funktion irgendwann auch in Deutschland freigegeben wird, ist nicht bekannt.

Erste Details zum Pixel 9 Pro

Zu sehr solltet ihr euch an das Design des Pixel 8 Pro nicht gewöhnen, denn das wird Google beim Pixel 9 Pro im Grunde komplett über Bord werfen. Es sind jetzt schon 3D-Render auf Basis von CAD-Zeichnungen aufgetaucht und das Handy wird sich optisch deutlich mehr in Richtung des iPhones von Apple orientieren. Dort soll das Thermometer aber weiterhin verbaut sein, sodass diese Funktion vielleicht mit der nächsten Generation ihr volles Potenzial auch in Deutschland entfalten kann.

