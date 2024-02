Samsung möchte praktische Funktion einführen, die Apple und Google schon lange bieten

Samsung hat gerade erst seine Galaxy-S24-Smartphones auf den Markt gebracht und dort extrem viele neue Features integriert. Eine Funktion, die Apple und Google schon lange bieten, fehlt den neuen Handys jedoch. Das könnte sich bald ändern. Mit der Unfallerkennung könnte euch das Smartphone im besten Fall euer Leben retten.

Samsung Electronics Facts

Samsung soll an Unfallerkennung arbeiten

Smartphones von Apple und Google besitzen schon lange eine Unfallerkennung. Wenn ihr einen Autounfall baut oder das Handy anderweitig erkennt, dass es zu einem ungewöhnlich harten Aufschlag kam, beispielsweise bei einem Sturz, dann wird die Rettung gerufen. Über die Informationen des Smartphones können euch die Retter finden und helfen. Genau an so einer Funktion soll Samsung jetzt auch arbeiten (Quelle: AndroidPolice).

Anzeige

Samsung könnte damit der erste Smartphone-Hersteller werden, der diese Funktion in einem Android-Gerät in Deutschland anbietet. Google hat die Unfallerkennung zwar seit Jahren ab dem Pixel 3 im Einsatz, doch sie ist in Deutschland nicht freigeschaltet. Entsprechend wäre das ein großer Gewinn, wenn Samsung diese Funktion zu uns bringt.

Laut aktuellen Informationen könnte Samsung die Unfallerkennung zunächst auf neuen Smartphones integrieren. Dazu gehören das Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra und Galaxy Z Fold 5. Ob sie auch auf älteren Modellen zum Einsatz kommen kann, ist nicht bekannt. Vermutlich sind nur die neuen Handys mit den richtigen Sensoren ausgestattet, um die Funktion möglich zu machen.

Anzeige

Das kann das Samsung Galaxy S24 Ultra jetzt schon:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Wann wird die neue Funktion eingeführt?

Offiziell hat Samsung die Unfallerkennung bisher noch nicht angekündigt und sie ist auch noch nicht bei den Galaxy-S24-Smartphones oder dem Galaxy Z Fold 5 aktiv. Es ist auch nicht bekannt, wann Samsung das neue Feature einführen möchte. Wichtig ist aber, dass es erste Hinweise auf ein neues Feature gibt und Samsung wohl daran arbeitet. Sobald neue Informationen auftauchen, werden wir euch informieren.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.