Es ist noch nicht lange her, dass Grafikkarten ein kleines Vermögen kosteten. Seit ein paar Monaten sinken die Preise wieder stetig – noch solltet ihr allerdings nicht zugreifen. Und wir sagen euch auch, warum.

AMD Facts

Grafikkarten-Preise: Insider haben gute Nachrichten

Die Preise der Grafikkarten stiegen vor einer Weile signifikant an. Grund waren zum einen Miner, die sich in der Vergangenheit mit GPUs eindeckten, um Ethereum daraus zu gewinnen und zum anderen die weltweite Pandemie, die zu Einbrüchen bei Lieferketten sorgte. Mittlerweile entspannt sich die Lage wieder, die Preise sind dennoch nicht auf dem Tiefpunkt.

Das könnte sich in wenigen Wochen ändern – deswegen solltet ihr noch ein wenig warten, falls ihr derzeit an einen Kauf denkt. Derzeit berichten sowohl die chinesische Webseite ZOL als auch der bekannte YouTube-Kanal Moore's Law is Dead, dass Ende August noch weitere Preissenkungen anstehen (Quelle: ZOL / MLID).

Für einige dieser Must Plays im August 2022 kann man eine gute Grafikkarte gebrauchen:

7 Must Plays im August 2022 Abonniere uns

auf YouTube

Preisverfall bei Grafikkarten: Woran liegt es?

Die Lage aufgrund von Corona hat sich ein wenig entspannt und sowohl AMD als auch Nvidia bringen regelmäßig neuere und stärkere Modelle heraus – die Lager werden also wieder voller. Laut ZOL seien Board-Partner der Unternehmen jetzt allerdings darüber besorgt, dass ältere Bestände nicht mehr rechtzeitig verkauft werden können.

ZOL und Moore's Law is Dead sind sich deswegen einig darüber, dass Ende August aggressive Preissenkungen folgen werden. Bei Nvidia soll das vor allem bei Modellen mit dem High-End-Chip GA102 gelten, verbaut von der RTX 3080 bis zur RTX 3090 Ti, wobei die RTX 3090 Ti langsam schon wieder knapper wird.

Aufgrund der fallenden Preise ist es wahrscheinlich, dass sich die Lager in naher Zukunft wieder leeren werden, immerhin haben viele Gamer länger darauf verzichtet, sich mit neuer Hardware einzudecken. Sollten die Gerüchte also stimmen, werden die extremen Preissenkungen vermutlich nur von kurzer Dauer sein.