PC-Spieler haben mit Launchern von beispielsweise Rockstar, Blizzard, Ubisoft, Origin schon einige zur Auswahl und bald kommt vielleicht auch noch einer von Sony dazu. Es gibt zumindest erste Hinweise auf einen PlayStation PC Launcher.

Sony PlayStation Facts

PlayStation Network auf dem PC: Es gibt erste Hinweise

Kürzlich erschien mit Marvel’s Spider-Man Remastered eine verbesserte Version des PlayStation-Spiels für den PC. Dataminer nehmen sich seit dem Release des Quellcodes an, um das eine oder andere Geheimnis oder kommende Pläne zu lüften und dabei sind sie auf etwas Interessantes gestoßen.

Unter anderem wurden Hinweise auf einen PlayStation PC Launcher entdeckt. Das könnte darauf hinweisen, dass Sony derzeit in der Entwicklung des Features steckt. Vor ein paar Wochen wies Sony Interactive Entertainment Chef Jim Ryan schon darauf hin, dass das Unternehmen seine Präsenz auf dem PC kontinuierlich ausbauen und in den kommenden Jahren weitere PlayStation-Spiele portieren möchte (Quelle VGC).

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von der PC-Version machen:

Spider-Man Remastered: Launch-Trailer für die PC-version

PlayStation Launcher auf dem PC: Wie wahrscheinlich ist es?

Dass Sony mit einer Portierung von beliebten PlayStation-Spielen erfolgreich ist, haben bereits Titel wie Death Stranding, Days Gone, God of War und Horizon Zero Dawn bewiesen. Bisher sind die Spiele auf großen Plattformen wie Steam und Epic Games erhältlich, ein eigener Launcher wäre bei einer geplanten Erweiterung aber der nächste logische Schritt.

Bisher hat sich Sony Interactive Entertainment noch nicht zu den Hinweisen und damit einer offiziellen PlayStation Network-Verknüpfung geäußert. Vielleicht steckt der Plan noch in den Kinderschuhen und wird, wie viele Patente des Unternehmens, niemals das Licht der Welt erblicken. Im Prinzip gibt es auch schon jetzt genug Möglichkeiten, um hauseigene Spiele ohne eigenen Launcher an die PC-Spieler zu verteilen. Wir halten euch auf dem Laufenden.