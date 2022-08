Retro erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Ob Schallplatten oder 90er-Klamotten, fast alles kommt wieder. Längst ist der Rückwärtstrend auch bei Videospielen angekommen. Wer eine Nintendo Switch besitzt, darf sich jetzt auf die Rückkehr eines echten N64-Klassikers freuen: Mit Wave Race 64 kommt Sommerfeeling auf.

Nintendo Switch: Mit Wave Race 64 kommt ein echter Klassiker auf die Handheld

Im Rahmen des Erweiterungspakets ergänzt Nintendo die Bibliothek von Switch-Online-Abonnenten monatlich um ein N64-Spiel. Im August gibt es das beliebte Wave Race dazu. Für damalige Verhältnisse punktete das Rennspiel mit einer guten Grafik und hohem Wiederspielwert. Mit der heutigen Generation kann es grafisch natürlich nicht mithalten und ist ordentlich gealtert – das ändert aber nichts am Spaß an dem Spiel, den ihr allein oder zusammen mit Freunden haben könnt.

Auf der Webseite metacritic trumpft das Spiel übrigens mit einer Wertung von 92 Punkten auf. Gelobt wird vor allem, dass die größer werdenden Wellen und immer härter werdenden CPU-Gegner immer wieder eine Herausforderung darstellen. Dazu werden unglaublich schöne Wasserwelten beschrieben. Solltet ihr also auf rasante Rennen auf dem Wasser sowie motorisierte Fahrzeuge stehen, ist Wave Race 64 auf jeden Fall einen Versuch wert (Quelle: metacritic).

Bis zum Release müsst ihr euch übrigens nicht mehr lange gedulden. Schon am 19. August soll das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen.

Macht euch im offiziellen Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

Wave Racer 64 – Der Klassiker kehrt auf der Switch zurück

N64 auf Nintendo Switch: Zum Spielen benötigt ihr das Erweiterungspaket

Um Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung von Nintendo 64-Spieleklassikern wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 und viele mehr zu haben, benötigt ihr nicht nur Nintendo Switch Online (19,99 Euro pro Jahr), sondern auch das Erweiterungspaket. Als Set bekommt ihr das Ganze für 39,99 Euro pro Jahr.

Solltet ihr euch für eine Familienmitgliedschaft entscheiden, könnt ihr eine Familiengruppe anlegen und damit Switch Online mit bis zu acht Nintendo-Accounts nutzen. Das Ganze kostet euch dann 69,99 Euro im Jahr (Quelle: Nintendo).