Wer auf der Suche nach einer Speichererweiterung für Smartphone und Co. ist, sollte sich das aktuelle Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen. Ihr bekommt eine 512 GB große microSD-Speicherkarte von Samsung inklusive USB-Adapter gerade zum absoluten Bestpreis.

Riesige microSD von Samsung bei Amazon zum Tiefstpreis

Für alle, die mehr Speicherplatz auf ihrem Handy, Tablet, der Nintendo Switch oder einfach als sichere Datenaufbewahrung benötigen, gibt es aktuell ein Top-Angebot bei Amazon: Dort bekommt ihr eine microSD von Samsung mit 512 GB Speicherkapazität gerade zum Preis von 68,99 Euro – so günstig wie noch nie zuvor (Angebot bei Amazon ansehen). Im Lieferumfang ist neben der Karte selbst auch noch ein praktischer USB-Kartenleser dabei (USB-A). Mit ihrer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 160 MB/s und 120 MB/s ist sie zudem sehr flott.

Samsung PRO Plus 512GB microSDXC Statt 74,99 Euro UVP: microSD-Karte von Samsung mit 512 GB Speicherkapazität & Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s. Geeignet für 4K-Videos und Fotos. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2022 12:29 Uhr

Auch die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben der Speicherkarte bei über 1.000 Bewertungen 4,7 von 5 Sternen und loben dabei besonders die Schnelligkeit und Preis-Leistung.

Ihr findet die unterschiedlichen Bezeichnungen der verschiedenen SD-Karten verwirrend? Wir erklären euch die Unterschiede:

Samsung Pro Plus microSD : Darum ist die Speicherkarte so gut

Neben dem großen Speicher und der schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeit verspricht die microSD-Speicherkarte von Samsung auch bis zu 72 Stunden langen Schutz vor Meerwasser in einer Tiefe von bis zu einem Meter, Schutz vor extremen Temperaturen von -25 bis zu 85 Grad Celsius, Schutz vor Röntgenstrahlen am Flughafen sowie vor starken Magneten und Stürzen von bis zu 5 Metern. Zusätzlich ist sich Samsung seiner Qualität so sicher, dass der Hersteller obendrauf eine 10-jährige eingeschränkte Garantie gibt.

Wie ihr eine microSD-Speicherkarte als internen Speicher auf eurem Smartphone nutzen könnt, zeigen wir euch hier:

