Samsung wird heute viele neue Produkte vorstellen. Wie üblich soll es zum Marktstart auch Aktionen für Vorbesteller geben, die direkt zuschlagen und den vollen Preis bezahlen. Bei der Galaxy Watch 5 könnte sich das ganz besonders lohnen. Einen kleinen Haken dürfte es aber geben.

Samsung Galaxy Watch 5: Zwei zum Preis von einer Smartwatch

Zu den neuen Samsung-Produkten, die am 10. August 2022 offiziell auf dem Unpacked-Event vorgestellt werden, sind schon viele Informationen aufgetaucht. Ein Detail ist dabei aber etwas untergegangen. Samsung plant für die Galaxy Watch 5 nämlich eine ganz besondere Aktion für Vorbesteller. Diese bekommen nämlich eine Galaxy Watch 5 kostenlos, wenn sie eine Galaxy Watch 5 kaufen:

Samsung verschenkt eine Galaxy Watch 5, wenn man eine Galaxy Watch 5 vorbestellt. (Bildquelle: 91mobiles

Statt wie sonst Kopfhörer oder eine kabellose Ladestation beizulegen, wird es jetzt wohl einfach eine zweite Smartwatch geben. Die Quelle 91mobiles sollte euch nicht abschrecken, denn dort veröffentlicht der Profi-Leaker Evan Blass seine Informationen. Die Quelle ist also sehr zuverlässig.

Wie immer im Leben gibt es aber auch bei dieser schönen Geschichte einen kleinen Haken. Die Aktion ist auf englisch und in US-Dollar verfasst. Sie wird also in den USA durchgeführt. Ob wir in Deutschland ebenfalls die gleiche Aktion erhalten, ist bisher nicht bekannt. Wäre natürlich ein Knaller, denn so könnte Samsung schon zu Beginn die Verkaufszahlen in die Höhe treiben. Ein besseres Angebot gäbe es die nächsten Monate nicht. In Deutschland waren die Aktionen bisher aber immer etwas schwächer. Wir sind also gespannt, ob auch wir die 2-für-1-Aktion erhalten.

Samsung arbeitet schon an der Kamera für das Galaxy S23 Ultra:

Samsung zeigt, was die 200-MP-Kamera für Smartphones drauf hat

Samsung-Event mit vielen neuen Produkten

Laut aktuellen Informationen wird Samsung auf dem kommenden Event nicht nur die Galaxy Watch 5 vorstellen, sondern auch eine komplett neue Galaxy Watch 5 Pro. Zudem sollen die Nachfolger für das Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 vorgestellt werden. Wir werden euch zeitnah über alle Neuerungen informieren.