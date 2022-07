Samsung hat bisher offiziell noch nicht verraten, wann das nächste Unpacked-Event stattfindet, doch ein Insider hat das für den Konzern übernommen. Neben neuen Falt-Handys und Smartwatches wird es auch eine weitere Version des Galaxy S22 geben. Es gibt eine neue Bestätigung für das Event.

Samsung-Unpacked-Event am 10. August 2022

Originalartikel:

In wenigen Wochen wird Samsung neue Produkte auf einem Unpacked-Event vorstellen. Dass das Event irgendwann im August stattfinden wird, war schon bekannt. Das Datum hingegen noch nicht. Jon Prosser ist ein gut informierter Insider mit verlässlichen Informationen. Er hat erfahren, dass das nächste Unpacked-Event von Samsung am 10. August 2022 stattfindet. Die dort vorgestellten Produkte werden ab dem 26. August 2022 verfügbar sein (Quelle: Jon Prosser). Vorbestellungen dürften direkt nach dem Event möglich sein.

Folgende Produkte werden auf dem Samsung-Event vorgestellt:

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm)

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (46 mm)

Samsung verabschiedet sich also nicht nur von der Classic-Version mit drehbarer Lünette, sondern auch von einer kleineren Pro-Smartwatch. Es wird die Galaxy Watch 5 demnach weiter in zwei Größen geben, doch die Galaxy Watch 5 Pro eben nur in einer 46-mm-Version. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Strategie, die Samsung da verfolgt. Vielleicht wird man nach dem Event erfahren, wieso das Unternehmen so vorgeht.

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic bekommt keinen Nachfolger:

Neues Samsung Galaxy S22 kommt auch

Neben den wirklich neuen Produkten wird Samsung auch eine neue Version des Galaxy S22 anbieten. Ab dem 26. August 2022 soll auch eine Version in der neuen Farbe Lavender angeboten werden. Ob sich der Kauf lohnt, muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Mittlerweile ist das Galaxy S22 viel günstiger zu haben, sodass sich der Kauf einer anderen Farbe zur unverbindlichen Preisempfehlung kaum lohnen dürfte. Wenn man aber wartet, dann könnte das Smartphone in der neuen Farbe durchaus interessant sein.