Samsung wird die Galaxy Watch 5 Pro in Kürze vorstellen. Schon jetzt wurde aber ein wichtiges Detail bekannt, welches für Aufmerksamkeit sorgt. Einer der größten Nachteile der Vorgänger soll damit aus der Welt geschafft werden. Es geht um die Akkulaufzeit.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Watch 5 Pro mit guter Akkulaufzeit

Mit der Galaxy Watch 5 Pro führt Samsung bald eine komplett neue Smartwatch ein. Bereits früh wurde bekannt, dass die neue Uhr einen deutlich größeren Akku besitzt. Statt nur 361 mAh in einer Galaxy Watch 4 Classic mit 44 oder 46 mm soll in der Galaxy Watch 5 Pro ein 572-mAh-Akku verbaut sein. Das verspricht natürlich eine höhere Akkulaufzeit. Doch wie hoch eigentlich? Laut einer zuverlässigen Quelle sollen drei Tage absolut kein Problem sein:

In meinem Test der Galaxy Watch 4 Classic war die Akkulaufzeit einer der Kritikpunkte. Ich habe damals mit Glück zwei Tage erreicht, aber nur, wenn ich kaum was damit gemacht habe. War ich mit dem Rad unterwegs und habe die Sensoren verwendet, ist die Akkulaufzeit auf einen Tag gefallen. Eine Galaxy Watch 5 Pro, die mindestens drei Tage schafft, wäre natürlich richtig toll. So hätte man auch bei intensivem Einsatz keine Probleme und würde eine anständige Laufzeit erreichen.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Hochwertig und teuer

Das alles hat natürlich seinen Preis. Die Galaxy Watch 5 Pro wird die neue Speerspitze von Samsung-Smartwatches und soll entsprechend auch teurer werden. Dafür würdet ihr aber nicht nur eine höhere Akkulaufzeit bekommen, sondern auch hochwertigere Materialien. So soll bei der neuen Smartwatch Saphirglas und Titan zum Einsatz kommen.

Die Classic-Version wird es bei der Galaxy Watch 5 nicht mehr geben:

Samsung Galaxy Watch 4 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Neben der Galaxy Watch 5 Pro wird es noch eine normale Galaxy Watch 5 geben. Das Classic-Modell wird laut aktuellen Leaks ersatzlos gestrichen. Am 10. August 2022 findet das nächste Unpacked-Event von Samsung statt. Spätestens dann erfahren wir, ob sich alle Informationen bestätigen.