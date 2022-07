Aktuell wird alles teurer. Das betrifft nicht nur Lebenshaltungskosten, sondern auch Elektronik. Apple soll beim neuen iPhone 14 mehr für die neuen Smartphones verlangen und auch Samsung kann sich davor wohl nicht verschließen. Statt günstiger werden die neuen Falt-Handys nämlich etwas teurer.

Samsung Electronics Facts

Samsung muss Preise für Falt-Handys erhöhen

Eigentlich wurde fest davon ausgegangen, dass die Preise für die neuen Falt-Handys Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 fallen. So war es bei den Vorgängern und ist eigentlich auch normal, wenn teure neue Technologien immer weiter verbreitet sind und die Produktionskosten sinken. Das wird in diesem Jahr wohl nicht der Fall sein. Es sind nämlich erste Preise für die neuen Falt-Handys aufgetaucht und die sind etwas höher ausfallen:

Samsung Galaxy Z Flip 4 für ca. 1.080 Euro (Quelle: Pricebaba)

Samsung Galaxy Z Fold 4 für ca. 1.864 Euro (Quelle: Gizpaw)

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Z Flip 3 kam für 1.049 Euro auf den Markt und das Galaxy Z Fold 3 für 1.799 Euro. Der Aufpreis mag zwar gering sein, doch er ist da. Wenn man bedenkt, dass vorab erwartet wurde, dass die Preise sinken, wäre das natürlich eine doppelte Enttäuschung. Die Preise für das Galaxy Z Flip 4 und Z Fold 4 würden nämlich nicht einmal unverändert bleiben, sondern steigen.

Was die aktuellen Falt-Handys drauf haben, verraten wir euch im Video:

Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 im Hands-On: Noch nicht ganz Mainstream Abonniere uns

Der Markt regelt die Preise selbst

Die höheren Preise für die neuen Falt-Handys von Samsung wären aber halb so schlimm. Schon beim Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3 hat der Markt die Preise schnell fallen lassen. Jetzt höhere Preise zu verlangen und zu erwarten, dass die Verkaufszahlen steigen, wo die Menschen eher sparen, wird nicht funktionieren. Die Preise werden also wie bei den aktuellen Modellen sehr schnell und stark fallen. Nur wer die neuen Samsung-Handys direkt zum Marktstart kaufen will, wird halt den höheren Preis zahlen müssen. Wir sind gespannt, ob sich die Informationen bestätigen. Die Vorstellung der neuen Falt-Handys findet am 10. August 2022 statt.