Samsung ist der weltweit größte Hersteller, wenn es um faltbare Handys geht. Die Preise sind aber weiterhin sehr hoch, sodass sich noch nicht viele Menschen so zum Kauf eines neuen Geräts durchringen konnten. Genau das soll sich schon bald ändern.

Samsung macht Falt-Handys bald deutlich günstiger

Während die kommenden Falt-Handys Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 weiterhin relativ teuer werden sollen, wird Samsung 2024 die Preise spürbar senken. Schon im kommenden Jahr plant Samsung ein Falt-Handy, das unter eine Million südkoreanische Won kostet (Quelle: Naver). Umgerechnet wären das 735 Euro. Wir sprechen hier im Übrigen von der unverbindlichen Preisempfehlung und nicht den Straßenpreisen, die durch einen Preisverfall nach einigen Wochen auf dem Markt verlangt werden. Da die Preise von Samsung-Hardware sehr schnell fallen, würden die Falt-Handys mit der Zeit also wirklich bezahlbar werden.

Samsung will zudem nicht nur mehr High-End-Falt-Handys bauen, wie wir sie bisher kennen, sondern auch ein faltbares A-Klasse-Handy entwickeln. Dieses hätte dann zwar eine etwas schwächere Ausstattung, doch genau diese Mittelklasse-Handys von Samsung verkaufen sich am besten. Die Menschen wollen also bezahlbare und gute Smartphones. Ein faltbares A-Klasse-Gerät wäre also ein potenzieller Verkaufsschlager, wo Samsung dann auch absolut keine Konkurrenz hätte. Schon jetzt können andere Hersteller bei Falt-Handys nicht mit Samsung mithalten.

Was die aktuellen Falt-Handys von Samsung drauf haben, verraten wir euch in diesem Video:

Klassische Smartphones bleiben im Angebot

Samsung will mit den Falt-Handys keine normalen Smartphones ersetzen, sondern nur das Angebot erweitern. Faltbare Displays sind mittlerweile sehr robust und die Produktion wird immer günstiger – wie bei jeder neuen Technologie. Der nächste Schritt wäre ein ausrollbares Smartphone. Genau daran arbeitet Samsung auch schon seit vielen Jahren. Das wiederum würde komplett neue Ideen ermöglichen, die es so noch nie gab. Der Smartphone-Markt dürfte sich in den kommenden Jahren sehr spannend weiterentwickeln.

