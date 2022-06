Eigentlich sollte der Preis für das transparente Nothing Phone (1) noch für ein paar Wochen ein Geheimnis bleiben. Jetzt ist bei Amazon Deutschland eine passende Produktseite aufgetaucht, die alle Preise für das Smartphone des OnePlus-Mitgründers aufdecken.

Nothing Phone (1) ab 567 Euro

In Deutschland dürfte das Nothing Phone (1) zumindest in einer Variante für 567 Euro zu bekommen sein. Darauf deutet eine Produktseite bei Amazon hin, die nach kurzer Zeit wieder verschwunden ist (Quelle: Caschys Blog). Mit einer offiziellen Vorstellung des besonderen Smartphones ist erst am 12. Juli 2022 zu rechnen.

Für die Summe von 567 Euro gibt es das Handy mit 8 GB Arbeits- und 128 GB Festspeicher. Soll es doppelt so viel Speicherplatz sein, dann möchte der Hersteller hierzulande anscheinend 597 Euro haben. Falls 12 GB RAM gewünscht sein sollten, dann fallen wohl 650 Euro an. Zuvor war über etwas geringere Preise spekuliert worden.

Amazon hat den Preis des Nothing Phone (1) geleakt. (Bildquelle: GIGA)

Was die Ausstattung des Nothing Phone (1) angeht, hält sich der Hersteller weiterhin ziemlich bedeckt. Unbestätigten Leaks zufolge soll das Handy über einen Akku mit einer Kapazität von 4.500 mAh verfügen. Für die nötige Leistung wird der Mittelklasse-Prozessor Snapdragon 778G+ von Qualcomm sorgen, wie OnePlus-Mitgründer Carl Pei mittlerweile bestätigt hat. Damit steht auch fest, dass sich das Handy drahtlos aufladen lässt und Strom an andere Geräte weitergeben kann.

Die beiden rückwärtigen Kameras sollen Bilder mit 50 und 16 MP erlauben, während Selfies mit 16 MP möglich sind. Zum Display ist bisher bekannt, dass es auf eine Bildwiederholrate von 120 Hz kommen soll.

Mit den Nothing Ear (1) gibt es schon erste Kopfhörer des Herstellers:

Nothing Ear (1): In-Ear-Kopfhörer im Detail

Nothing Phone (1) nur auf Einladung

Ganz wie in den frühen Tagen von OnePlus wird Nothing sein Handy – zumindest zu Beginn – nur auf Einladung anbieten. Interessenten können sich in eine Warteliste eintragen und in dieser sogar vorrücken, wenn sie andere Personen von einem Eintrag überzeugen.