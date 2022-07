Samsung wird in Kürze neue Falt-Handys vorstellen, die eher kleinere Upgrades spendiert bekommen. Umso interessierter blicken viele auf das Galaxy S23, das Anfang 2023 erwartet wird. Besonders beim Ultra-Modell soll Samsung eine Überraschung geplant haben.

Samsung Galaxy S23 Ultra mit neuer 200-MP-Kamera

Samsung hat bereits zwei Generation einer 200-MP-Kamera für Smartphones vorgestellt. Die erste Generation hat kein Hersteller angefasst, die zweite Generation wird wohl in einigen Modellen verbaut sein. Motorola wird wohl der erste Smartphone-Hersteller sein, der so eine Kamera im nächsten Flaggschiff-Modell integriert. Später soll wohl auch Xiaomi folgen. Samsung wartet hingegen noch etwas ab, denn für das Galaxy S23 Ultra soll ein komplett neuer 200-MP-Sensor entwickelt werden (Quelle: SamMobile).

Das macht absolut Sinn, denn der aktuelle 200-MP-Sensor wäre im kommenden Jahr im Februar natürlich schon veraltet und in einigen Smartphones der Konkurrenz verbaut. Samsung soll hingegen eine dritte Generation der 200-MP-Kamera entwickeln, die zuerst im Galaxy S23 Ultra zum Einsatz kommt. Damit will sich Samsung dann wieder deutlich von der Konkurrenz absetzen und eine echte Besonderheit bieten. Im Galaxy S22 Ultra ist noch eine 108-MP-Kamera verbaut.

Zur Größe des neuen 200-MP-Sensors ist bisher nichts bekannt. Um eine gute Bildqualität zu erreichen, müssen die Pixel eine gewisse Größe besitzen, um genug Licht einfangen zu können. Nur so können in Situationen mit wenig Licht gute Fotos gemacht werden.

Das aktuelle Samsung Galaxy S22 Ultra im Detail:

Xiaomi 12S Ultra verzichtet auf Pixel-Wahnsinn

Mehr Pixel bedeuten nicht gleich bessere Fotos. Das hat Xiaomi erkannt und ist beim 12S Ultra im Vergleich zum Vorgänger wieder zurückgerudert. Statt einer 108- oder 200-MP-Kamera hat Xiaomi im neuen Top-Modell einen riesigen 50-MP-Sensor verbaut. Dieser wurde dann auch noch in Kooperation mit Sony entwickelt und Leica optimiert. Die Ergebnisse sind hervorragend. Leider können wir das Smartphone nicht in Deutschland kaufen. Es ist nur in China erschienen. Ihr könnt es aber auf eigene Gefahr importieren.