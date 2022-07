Ein erstes offizielles Bild zum kommenden Samsung Galaxy Z Flip 4 hat es noch vor der Präsentation an die Öffentlichkeit geschafft. Zumindest eine Variante wird in der neuen Farbe „Bora Purple“ zu haben sein. Davon abgesehen halten sich die Unterschiede in Grenzen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Z Flip auf erstem Bild zu sehen

Nach mehreren Leaks ist jetzt ein erstes offizielles Bild zum Galaxy Z Flip 4 von Samsung aufgetaucht. Zu sehen ist das besondere Smartphone mit Falt-Mechanismus in der Farbe „Bora Purple“, die der Hersteller in nächster Zeit auch bei anderen Top-Handys verwenden wird.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 in der Seitenansicht. (Bildquelle: 91Mobiles

Spätestens jetzt ist auch klar, dass Samsung seinem bisherigen Design-Konzept treu bleibt und das kommende Flip-Handy keine wesentlichen Unterschiede zum direkten Vorgänger aufweisen wird. Die Knöpfe an der Seite sind wohl etwas größer gestaltet. Deutlicher als zuvor sind auch die hervorstehenden Kameralinsen zu erkennen (Quelle: 91Mobiles).

Auf den ersten Blick könnten Kunden das Galaxy Z Flip 4 für seinen Vorgänger halten. Auch beim größeren Falt-Smartphone von Samsung, dem Galaxy Z Fold 4, ist in Sachen Design nur mit geringfügigen Änderungen zu rechnen. Immerhin soll der Knick im Display bei beiden Handys weniger prominent ausfallen, was bisher als eines der größten Probleme dieser Gerätekategorie galt.

Das denken wir über das Samsung Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3:

Samsung Galaxy Z Fold 3 & Z Flip 3 im Hands-On: Noch nicht ganz Mainstream Abonniere uns

auf YouTube

Samsung: Neue Falt-Handys ab 10. August?

Samsung hat für den 10.August zu einem Unpacked-Event eingeladen, auf dem die neuen Falt-Smartphones aller Wahrscheinlichkeit nach präsentiert werden. Neben dem Galaxy Z Flip 4 und Fold 4 ist auch von der Smartwatch Galaxy Watch 5 auszugehen.

Samsung dominiert den Markt der faltbaren Handys deutlich, muss sich in Zukunft aber auf mehr Konkurrenz einstellen. Vor allem Oppo möchte angreifen und plant zwei neue Modelle. Eines davon dürfte im Design des Galaxy Z Flip 4 gehalten sein.