Am Prime Day verschenkt Amazon über 30 Spiele, darunter auch Hits wie die Mass Effect Legendary Edition und drei Star-Wars-Klassiker. Die Top-Games sind allerdings nur heute und morgen verfügbar, ihr solltet sie euch also so schnell wie möglich schnappen.

Mass Effect & Star Wars gratis am Prime Day

Der Prime Day findet dieses Jahr am 12. und 13. Juli statt. Während dieser beiden Tage könnt ihr euch bei Amazon zusätzlich zu den bereits verfügbaren 29 Gratis-Games noch die folgenden sechs Top-Spiele kostenlos sichern:

Mass Effect Legendary Edition

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

GRID Legends

Need for Speed Heat

Alle weiteren Infos zum Amazon Prime Day 2022 findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Update vom 1. Juli 2022:

Als Prime-Abonnenten könnt ihr euch ab heute 29 Gratis-Games bei Amazon sichern. Davon zählen 25 Indie-Games zu der großen Prime-Day-Aktion, zu denen außerdem die folgenden vier Spiele für Juli hinzugefügt werden:

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Die vollständige Liste der 25 Indie-Games findet ihr beim Prime-Gaming-Blog (Quelle: PrimeGaming)

Übrigens: Falls ihr vorher noch keine Prime-Kunden wart, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon ansehen).

Prime Gaming im Juli 2022: Das sind die kostenlosen Inhalte

Neben den Gratis-Games gibt es bei Amazon auch wie gewohnt kostenlose Inhalte. Zu den Highlights im Juli zählen die folgenden Items:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im Juli 2022:

Apex Legends: Gibraltar Easy Breezy Bundle (ab jetzt verfügbar)

Fall Guys: Summertime Activities Bundle (ab jetzt verfügbar)

FIFA 22: Prime Gaming Pack (ab jetzt verfügbar)

Roblox: Void Sheep Shoulder Pet (ab jetzt verfügbar)

Destiny 2: Mic Drop Exotic Bundle (ab jetzt verfügbar)

League of Legends: Prime Gaming Capsule (ab jetzt verfügbar)

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr euch bis einschließlich 1. Juli außerdem noch die Gratis-Games aus dem Juni schnappen.

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Im Video zeigen wir euch acht Games, die hoffentlich 2022 erscheinen werden:

