Gratis statt 24,50 Euro: Steam-Konkurrent GOG verschenkt gefeierten Survival-Horror

Beim Steam-Konkurrenten GOG könnt ihr jetzt für kurze Zeit einen spannenden Survival-Horror-Hit abstauben – und zwar völlig kostenlos. Genre-Fans sollten sich deswegen beeilen, denn das beliebte Spiel The Beast Inside ist definitiv einen Blick wert.

The Beast Inside: Survival-Horror gratis bei Steam-Alternative

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne ist das Survival-Horror-Spiel The Beast Inside 2019 auf dem PC erschienen und konnte dort seitdem so manche Spieler das Fürchten lehren. Ihr könnt euch jetzt von dem psychologischen Schocker selbst überzeugen und zwar total gratis, denn die PC-Plattform GOG bietet das Spiel aktuell komplett gratis an.

Horror-Hit kommt auf Steam und bei GOG gut an

In The Beast Inside erlebt ihr eine mysteriöse Thriller-Geschichte, in der ihr als Kryptoanalytiker Adam ein Tagebuch auf dem Dachboden eines Hauses im Wald findet. Das Buch entfesselt düstere Schatten der Vergangenheit, die nicht nur euch, sondern auch das Leben eurer Frau bedrohen. Ihr müsst deswegen den schaurigen Vorkommnissen auf den Grund gehen und aufdecken, welche Geheimnisse das Haus bereithält. Dabei erlebt ihr die Geschichte nicht nur als Adam, sondern auch als Nicolas, der das schicksalsträchtige Tagebuch im 19. Jahrhundert verfasst hat.

Schaut euch hier den Trailer zu The Beast Inside an:

The Beast Inside: Kickstarter-Trailer

Sowohl auf GOG als auch auf Steam kann sich The Beast Inside über eine ziemlich gute Wertung freuen – auf GOG steht das Survival-Horror-Spiel bei 3,4 von 5 Sternen, auf Steam landet es eine sehr positive Wertung bei über 8.000 abgegebenen Stimmen. Gamer loben ganz besonders die wunderschöne und realistische Grafik sowie die intensive Atmosphäre. Bei GOG könnt ihr euch das Horror-Highlight jetzt noch bis zum 6. Februar 2024 gratis schnappen und für immer behalten (bei GOG ansehen).

Auch auf Steam könnt ihr euch kostenlose Games schnappen – diese 17 Spiele solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

