Wie viele Arme braucht der Mensch? Ein japanisches Robotikunternehmen hat jetzt die interessante Antwort gefunden: es sind acht. Sechs künstliche, von einer KI gesteuerten Arme, sollen uns ungeahnte Fähigkeiten verleihen. Erste Cyborg-Experimente sind bereits geglückt.

Jizai Arms: KI-Cyborg-Arme zum Arbeiten

Zwei Arme sind deutlich zu wenig, findet das japanische Robotikunternehmen Jizai Arms. Auf experimenteller Basis hat man tragbare Roboterarme entwickelt, die sich über ein KI-System steuern lassen. Der Vision des Herstellers nach sollen uns bis zu sechs zusätzliche Arme dabei helfen, unser volles Potenzial auszuschöpfen.

Ein mögliches Einsatzgebiet sieht der Hersteller bei allen physisch anstrengenden Tätigkeiten, zum Beispiel in der Logistik. Die zusätzlichen Arme könnten dabei auch als Prothesen verwendet werden.

Jizai Arms stellt sich bis zu sechs „Schnittstellen“ vor. Je nach gewünschter Tätigkeit sollen sich die einzelnen Arme einfach austauschen lassen. Möglich seien dabei auch Arme mit Händen, die über weniger oder mehr Finger verfügen. Für die Ansteuerung soll eine KI verwendet werden. Die Roboterarme sollen dabei auch mit Armen, die sich an anderen Personen befinden, interagieren können.

Menschen ließen sich über die weiteren Arme in Cyborgs verwandeln, wie auch der Titel des veröffentlichten Papers nahelegt: „Social Digital Cyborgs: The Collaborative Design Process of Jizai Arms“. Das Team hat sich von einer Kurzgeschichte von Yasunari Kawabata aus dem Jahr 1963 inspirieren lassen, wo eine Person einer anderen aus Liebe einen Arm leiht.

Mehr zu den KI-Cyborg-Armen seht ihr im Video:

Cyborg-Arme bisher nur ein Experiment

Nach Angaben des Herstellers sind erste Experimente rund um die Cyborg-Arme bereits erfolgreich verlaufen. Um ein fertiges Produkt handelt es sich aber nicht. Ziel von Jizai Arms sei es, eine natürliche Interaktion und Kommunikation zwischen Mensch und Roboterarmen Wirklichkeit werden zu lassen (Quelle: heise online).